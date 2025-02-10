研究揭90歲以上長者長壽關鍵 5類食物防癌抗腦退化 保護心血管 醫生：2類人忌食

人人都希望健康長壽，有研究就發現，90歲以上長壽人士體內，稱為「亞精胺」的物質濃度特別高，可能是令人長壽的原因之一。有醫生就指出，亞精胺具有保護心血管、預防腦退化甚至抗癌潛力，建議可從3大途徑多攝取亞精胺，其中有5種食物亞精胺含量較高。

