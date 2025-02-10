研究揭90歲以上長者長壽關鍵 5類食物防癌抗腦退化 保護心血管 醫生：2類人忌食
台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁上分享了有關亞精胺（Spermidine）的研究成果，指出這種物質與長壽、心血管健康、神經保護及免疫功能密切相關。亞精胺在人體內廣泛存在，但隨著年齡增長，其濃度會逐漸減少。李醫生指出，亞精胺屬於天然多胺（polyamine），在抗氧化及抗發炎等生理過程中發揮重要作用。
亞精胺3大益處
李思賢提到，研究顯示長壽者（如90歲以上）體內的亞精胺濃度較一般老年人高，這可能是其健康長壽的原因之一。此外，亞精胺的作用與雷帕黴素（Rapamycin）相似，能延長壽命，但亞精胺不會產生免疫抑制的副作用，因此更為安全。綜合來看，亞精胺具有3大主要益處：
1.保護心血管
亞精胺有助於降低高血壓和動脈粥狀硬化的風險，並保護心臟健康。研究顯示，每日補充亞精胺可顯著改善心血管功能，並減少與衰老相關的心臟疾病風險。
2.預防腦退化
亞精胺能穿越血腦屏障，增強腦部粒線體功能，提升ATP（細胞能量）生成，從而減少認知衰退的風險。此外，它還能預防阿茲海默症及其他神經退行性疾病，並增強記憶T細胞，減少免疫老化。
3.對抗癌症
動物研究顯示，亞精胺可能促進抗腫瘤免疫反應，降低某些類型癌症的風險。然而，由於亞精胺能促進細胞增殖，癌症患者是否適合補充亞精胺仍有爭議，應謹慎使用。
補充亞精胺3大途徑
1.飲食來源
亞精胺可從天然食物中獲取：
- 蘑菇類（如冬菇）是特別優秀的來源，每克含有約160微克精胺，遠高於肉類的20微克，含量約為肉類的8倍
- 綠色蔬菜（如青花菜、花椰菜）
- 發酵食品（如納豆、陳年芝士）、雞皮以及小麥胚芽
透過均衡飲食攝取這些天然來源，有助於維持健康的亞精胺水平
2.腸道菌群與亞精胺
腸道微生物能合成亞精胺，特定益生菌（如Bifidobacterium LKM512）甚至可增加血液中的亞精胺濃度。此外，亞精胺的前驅物「精胺酸（Arginine）」也可透過腸道菌群轉化為亞精胺。因此，攝取精胺酸豐富的食物（如堅果、肉類、大豆）或補充特定益生菌，可能有助於維持體內亞精胺水平。
3.亞精胺補充劑
亞精胺補充劑的建議劑量會根據不同年齡與健康目標而有所不同。近期人體試驗顯示，每日高達40毫克的亞精胺補充對健康老年人來說是安全的。知名抗衰老專家David Sinclair教授也提及，他每日服用1毫克亞精胺作為抗衰老策略之一。建議從低劑量開始，觀察身體反應後再調整劑量。最佳服用時間為早晨，可搭配食物以提升吸收率。孕婦、哺乳婦女、腎功能不全者或癌症患者應諮詢醫師後再使用。
2類人避免過量補充
李思賢補充指出，雖然亞精胺在許多研究中展現了抗衰老與健康促進的潛力，但仍需注意亞精胺可能促進細胞增殖，因此癌症患者是否適合補充仍存疑，應謹慎使用。此外，由於亞精胺主要經由腎臟代謝排除，腎功能不全者應避免過量補充。