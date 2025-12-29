長壽飲食｜64歲長壽專家公開飲食祕訣 每日早餐必飲1款養生湯 強調毋須戒口即睇詳細食譜
坊間常以為想長命百歲，必須刻苦戒口兼食得清淡，令不少「識食」之人卻步。然而，有權威長壽專家打破迷思，直言無需刻意極端戒口，只需每日早上堅持飲用一碗湯，便能有效減低慢性病發病率、紓緩身體發炎，甚至達致延年益壽之效。
64歲網紅專家獲醫讚「最健康病人」
現年64歲的 Dan Buettner 不僅是全球知名的長壽專家及暢銷書作家，更是在 Instagram 坐擁79.5萬粉絲的網絡紅人。他曾耗費數十年光陰，親身走訪全球多個「長壽村」，歸納出健康長壽的關鍵在於日常飲食。
據外媒《Daily Mail》報道，醫生曾盛讚 Dan Buettner 是其「所見過最健康的病人」，而 Dan 本人深信這一切歸功於他長期推崇的植物性飲食習慣。他強烈推薦每日早上飲用一碗特定湯水，以預防慢性病及抗發炎。
揭開「撒丁島蔬菜湯」神秘面紗 簡單飽肚兼抗炎
究竟這碗「神湯」是甚麼？Dan Buettner 透露，他每天早上必飲的正是「撒丁島蔬菜湯」（Sardinian minestrone）。這款湯水主要運用大量豆類及蔬菜熬製而成，他在飲用時習慣淋上橄欖油，並搭配半個牛油果同吃，這便是一份既簡單製作、能提供長時間飽腹感，同時營養滿分的完美早餐。
公開獨門食譜 豆類蔬菜成主角
想在家中複製這位長壽專家的早餐？以下是「撒丁島蔬菜湯」的詳細材料與製作方法：
材料
- 豆類： 去皮乾蠶豆（半杯）、乾蔓越莓豆（半杯）、乾鷹嘴豆（1/3杯）
- 蔬菜： 黃洋蔥或白洋蔥（1個，切碎）、紅蘿蔔（2條，去皮切碎）、芹菜莖（2條，切碎）、薯仔（3個，去皮切丁）、茴香（1.5杯，切碎）
- 調味與香料： 蒜末（2茶匙）、意大利平葉歐芹（1/4杯，切碎）、羅勒葉（切碎）、鹽（半茶匙）、黑胡椒（半茶匙）
- 湯底與配料： 罐頭碎番茄（3.5杯）、特級初榨橄欖油（7湯匙）、羅馬綿羊奶芝士（1/4杯，磨碎）
- 主食： 薩丁尼亞米型麵、以色列古斯米（2⁄3杯）
簡易6步製作法
- 浸泡豆類： 將蠶豆、蔓越莓豆及鷹嘴豆置於大碗內，加水浸泡過夜，隨後瀝乾沖洗備用。
- 爆香蔬菜： 在大湯鍋注入3湯匙橄欖油，以中高火燒熱。加入洋蔥、紅蘿蔔及芹菜翻炒約5分鐘至軟身（勿炒至變黃），再加入蒜末爆香約20秒。
- 混合燉煮： 放入碎番茄、薯仔、茴香、歐芹、羅勒及已處理的豆類。注入約6至8杯清水，水位需蓋過食材約2.5cm。
- 慢火細燉： 大火滾起後轉小火，開蓋慢燉約1.5小時至豆類變軟。如湯汁太濃稠，可按情況加水。
- 加入麵食： 加入米型麵、古斯米，並以鹽及黑胡椒調味。若湯汁不足，可追加最多2杯水。維持開蓋小火煮約10分鐘，直至麵食軟熟。
- 調味上碟： 湯盛入碗後，每碗淋上1湯匙橄欖油，最後撒上1湯匙磨碎的綿羊奶芝士即成。
抗拒極端養生 長壽需重社交
Dan Buettner 亦警示，隨著快餐文化日益氾濫，許多有益健康的傳統飲食習慣正面臨消失危機。但他強調，長壽哲學並非單靠一碗湯，亦非建立在極端的養生苦行之上。真正的長壽之道，應建基於「可持續」的生活習慣、進食天然食物，以及建立有意義的人際關係。
隨心飲食法則 午餐水果晚餐社交
除了早上一碗湯，Dan Buettner 的日常飲食原則亦相當人性化，值得參考：
午餐隨心：他不會刻意嚴格控制飲食，午餐會選擇隨心所欲，想吃甚麼水果、份量多少均由自己決定，亦會照常享用其他想吃的食物。
重視晚餐社交：他堅持每天晚上外出用膳。這並非為了奢華，而是他深信「人際關係與營養同樣重要」，維持緊密的社交聯繫，正是長壽眾多秘訣中不可或缺的一環。