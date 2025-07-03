長者飲食｜年過40易有「老人味」 專家推薦1種食物可消除 同時促進代謝抗老化
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長者身上往往傳出「老人除」，其成因除了受家居環境影響外，亦與自然老化過程有關。有專家就指「老人除」並非心理作用而是確實存在，即使生活習慣衛生亦無法避免，但就可以通過多食一種食物減輕問題。
據《每日郵報》報導，許多人能夠察覺他人的「老人除」；其氣味類似灰塵、油脂和酸味的混合。科學界已確認這是一種與年齡增長相關的化學現象。
40歲過後易有「老人除」 不論男女多洗衫無法去除
這種獨特的氣味主要由二壬烯醛（2-nonenal）這種化學物質引起；當皮膚中的天然油脂中的Omega-7脂肪酸經過氧化分解時，便會產生二壬烯醛。隨著年齡增長，人體產生的抗氧化劑減少，無法有效保護皮膚脂質免於腐化。同時皮膚細胞的新陳代謝減緩，導致二壬烯醛的累積，難以消散。
早於2010年，日本有研究就首次指出無論性別或清潔習慣如何，年過40的人都會產生二壬烯醛。這種氣味會附著在皮膚、衣物及床上用品上，即使頻繁洗澡或洗頭，也難以完全去除。
菌菇類營養抗老人除形成 促進代謝抗老化
「牛津健康周期」的創辦人、長壽專家Leslie Kenny指出，菌菇類食物有助於減少「老人除」；其原理是菌菇中含有的麥角硫因（ergothioneine）和亞精胺（spermidine）能在體內發揮作用，對抗二壬烯醛的形成。
麥角硫因是一種天然胺基酸及強效抗氧化劑，能保護皮膚脂質免於轉化為二壬烯醛。人體無法自行生產麥角硫因，而菌菇類食物是其主要來源。除了能改善體味，部分研究也發現多吃蘑菇能降低認知障礙與前列腺癌風險。同時，亞精胺能促進細胞自噬，即老化或受損細胞的分解與更新。Kenny建議定期食用富含亞精胺的食物，如冬菇、豆莢、豌豆或黃豆，有助於啟動細胞自噬。