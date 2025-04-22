防癌飲食｜醫生推薦5大「防癌神菜」 1款菜防12種癌打成汁效果更佳
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植化素種類繁多，不同的蔬果中所含的植化素各有不同。有醫生指出，芹菜、西蘭花、紅蘿蔔、洋蔥及大番茄中所含的植化素具有顯著的防癌和抗癌潛力。其中大番茄的茄紅素更能預防包括大腸癌和胰臟癌在內的12種癌症。
植化素有助抗癌
台灣癌症醫學醫生張適恆日前於個人頻道影片提及，目前已知的植化素共有超過13萬種，但在健康領域中被深入研究且可食用的僅有200種。蔬菜中所含的植化素數量在所有可食用植物中名列前茅。張醫生列舉5種蔬菜，指出其所含的植化素能有效對抗癌症。
醫生推薦5種「防癌神菜」
1.芹菜
芹菜不僅有助於降血壓，其所含的植化素「芹菜素」還能抑制癌細胞。芹菜素能活化細胞中的P53蛋白質，防止有缺陷的細胞繼續分裂和累積，從而避免腫瘤的形成。此外，芹菜素還能拮抗體內的雌激素受體，抑制對雌激素特別敏感的乳癌細胞。直接食用芹菜比購買營養補充劑更有效，芹菜素也存在於芫荽、洋甘菊茶和歐芹中。
2.西蘭花
綠花椰菜屬於十字花科蔬菜，含有蘿蔔硫苷，經切碎等破壞過程後會轉化為抗癌物質蘿蔔硫素。蘿蔔硫素能促使受損細胞或癌細胞進入凋亡程序，抑制腫瘤生長，並阻止癌細胞轉移及抗藥性產生。最佳烹調方式是將綠花椰菜切碎後靜置10分鐘，以保護芥子酶不被高溫破壞，從而充分轉化蘿蔔硫苷為蘿蔔硫素。
3.紅蘿蔔
紅蘿蔔營養密度高，富含維生素A、B6、B7和K，其所含的植化素木犀草素能調控癌細胞的凋亡，並減少腫瘤周圍新血管的生成。其他富含木犀草素的食物包括芹菜、初榨橄欖油、薄荷葉和柑橘類水果。
4.洋蔥
洋蔥屬於十字花科蔬菜，含有蘿蔔硫苷和槲皮素，尤其是紅皮洋蔥中含量最高。研究顯示，攝取槲皮素能顯著降低肺癌風險，並促使癌細胞自我毀滅。槲皮素是脂溶性的，隨餐食用效果最佳。
5.大番茄
大番茄中的茄紅素能預防前列腺癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌、子宮內膜癌、肺癌、膀胱癌、口腔癌、食道癌、胃癌、大腸癌及胰臟癌。每100克大番茄含有2500微克茄紅素，烹煮後與油脂一起攝取或打成果汁飲用皆可。此外，紅色西瓜每100克含有5000微克的茄紅素，番石榴則超過5000微克。