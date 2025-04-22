防癌飲食｜醫生推薦5大「防癌神菜」 1款菜防12種癌打成汁效果更佳

植化素種類繁多，不同的蔬果中所含的植化素各有不同。有醫生指出，芹菜、西蘭花、紅蘿蔔、洋蔥及大番茄中所含的植化素具有顯著的防癌和抗癌潛力。其中大番茄的茄紅素更能預防包括大腸癌和胰臟癌在內的12種癌症。

