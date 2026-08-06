防腐劑｜英國10萬人研究揭 5種食物防腐劑增患癌風險 其中1種果汁麵包常見風險增26%

食品加入防腐劑可以延長保存期、減少變壞及降低食物浪費。不過一項涉及逾10萬人的大型研究發現，較多攝取部分常見防腐劑，可能與整體癌症、乳癌及前列腺癌風險上升有關。研究分析17種防腐劑，結果並非所有防腐劑都有同樣風險。當中11種未發現與癌症發病率有明顯關聯，所有防腐劑的總攝取量亦未被發現與整體癌症風險有關。較值得注意的是山梨酸鉀、焦亞硫酸鉀、亞硝酸鈉、硝酸鉀及醋酸。攝取量較高的人，部分癌症的發病率亦相對較高。

