防腐劑｜英國10萬人研究揭 5種食物防腐劑增患癌風險 其中1種果汁麵包常見風險增26%
逾10萬人平均追蹤7.5年
台灣腎臟科醫生江守山引述研究指出，研究人員分析法國NutriNet-Santé研究中105,260名參加者的資料。
參加者年齡為15歲或以上，平均年齡約42歲，約79%為女性，加入研究時均未患癌。他們需要定期提交詳細的24小時飲食紀錄，當中包括所吃食物的品牌，讓研究人員估算不同食品添加劑的攝取量。
研究資料涵蓋2009年至2023年，參加者平均接受約7.5年追蹤。其間共有4,226人確診癌症，包括：
- 1,208宗乳癌；
- 508宗前列腺癌；
- 352宗大腸癌；
- 2,158宗其他癌症。
研究人員集中分析17種較多人攝取的防腐劑，包括山梨酸鉀、亞硝酸鈉、焦亞硫酸鉀、硝酸鉀、檸檬酸、抗壞血酸及卵磷脂等。
防腐劑分為兩大類
研究將防腐劑大致分為「非抗氧化型」及「抗氧化型」。非抗氧化型防腐劑主要用於抑制細菌、霉菌及其他微生物生長，或減慢令食物腐敗的化學變化。抗氧化型防腐劑則主要減少食物接觸氧氣後出現的氧化反應，延遲變色、變味或變質。研究結果顯示，與癌症風險上升存在較明顯關聯的，大部分屬非抗氧化型防腐劑。
1. 山梨酸鉀
研究發現，山梨酸鹽攝取量較高，與整體癌症風險增加14%及乳癌風險增加26%相關。當中，山梨酸鉀是研究點名的特定添加劑之一。它屬常用防腐劑，主要作用是抑制霉菌及酵母菌生長。
2. 焦亞硫酸鉀
研究發現，整體亞硫酸鹽攝取量較高，與整體癌症風險增加12%相關。進一步分析顯示，焦亞硫酸鉀攝取量較高，與整體癌症風險增加11%及乳癌風險增加20%相關。亞硫酸鹽可用於延緩食物氧化及抑制微生物。不過，研究參加者攝取的亞硫酸鹽來源亦包括酒精飲品，因此實際風險可能同時受到飲酒及其他飲食習慣影響。
3. 亞硝酸鈉
亞硝酸鈉攝取量較高，與前列腺癌風險增加32%相關，是研究中較突出的關聯之一。研究資料顯示，亞硝酸鹽及硝酸鹽的主要來源之一是加工肉類。
4. 硝酸鉀
硝酸鉀與整體癌症風險增加13%相關。
5. 醋酸及醋酸鹽
研究發現，總醋酸鹽攝取量較高，與整體癌症風險增加15%及乳癌風險增加25%相關。單獨分析醋酸時，較高攝取量則與整體癌症風險增加12%相關。
另有1種抗氧化防腐劑被發現有關聯
除了上述5種主要屬非抗氧化型的防腐劑，研究亦發現，抗氧化防腐劑中的異抗壞血酸鹽，尤其是異抗壞血酸鈉，與較高的整體癌症及乳癌發病率相關。異抗壞血酸鈉攝取量較高，與整體癌症風險增加12%及乳癌風險增加21%相關。
11種防腐劑未發現癌症關聯
研究人員同時強調，在17種被個別分析的防腐劑中，有11種未發現與癌症發病率有關。研究亦未發現所有防腐劑的總攝取量與癌症風險之間存在整體關聯。因此，研究結果不能解讀為「所有防腐劑都會增加癌症風險」。防腐劑亦具有延長保存期、減少食物腐敗及降低食品成本等作用。研究人員認為，相關結果主要為日後重新評估特定添加劑的安全標準提供線索，而非證明目前所有合法使用的防腐劑都不安全。
觀察性研究不能證明因果
這項研究屬前瞻性觀察研究。研究人員記錄參加者的飲食及健康變化，再比較不同防腐劑攝取量與癌症發病率。
即使研究已調整多項因素，仍不能完全排除其他影響。例如，防腐劑攝取量較高的參加者，可能同時：
- 較常吃加工肉類；
- 攝取較多糖及鹽；
- 較少吃水果及蔬菜；
- 有不同的飲酒或生活習慣。
德國聯邦風險評估研究所其後亦指出，研究存在限制及不確定性，現階段不足以單憑這項研究重新判定相關防腐劑的健康風險。(nutritioninsight.com)
日常飲食毋須完全避開所有防腐劑
研究結果較合理的實際啟示，並非要求市民完全拒絕所有含防腐劑食品，而是避免長期大量依賴高度加工食品。
日常飲食可優先選擇新鮮或較少加工的食物，購買包裝食品時亦可查看成分表，減少同一餐同時進食多種加工肉類、即食食品及高鹽零食。
癌症風險由年齡、遺傳、吸煙、飲酒、體重、運動及整體飲食等多項因素共同影響，不能把風險完全歸因於某一種食品添加劑。