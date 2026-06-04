食物中毒｜用隔夜飯製炒飯 50歲男器官衰竭險死 小心炒飯綜合症4類食物忌隔夜

不少人以為隔夜飯只要翻熱或炒熟便可安全食用，但若保存不當，風險未必能靠高溫完全消除。廣東江門一名50歲男子，日前將雪櫃內冷藏數天的白飯煮成炒飯進食，未料飯後不久即出現劇烈腹痛、腹瀉及呼吸困難等症狀，送院時已陷入嚴重休克，心臟、肝臟及腎臟等多個器官功能衰竭，一度要送入深切治療部（ICU）搶救。

