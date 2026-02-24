雞湯食譜｜飲雞湯補身怕肥？醫生推介高蛋白低卡「雞胸骨湯」 簡單做法補齊11種營養

一提起飲雞湯，不少人通常會聯想到肥膩及高熱量。台灣腎臟科醫生王介立指出，若選用雞胸骨熬湯，一碗熱量其實僅得45千卡，脂肪含量亦只有1.5克。這款湯水不僅低卡低脂，更能為人體補充約7.5克蛋白質，以及鋅、鎂等11種必需營養素。他更公開了最佳的燉雞胸骨湯秘訣，只需花大約4小時，便能炮製出這道營養滿滿的靚湯。

