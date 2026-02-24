雞湯食譜｜飲雞湯補身怕肥？醫生推介高蛋白低卡「雞胸骨湯」 簡單做法補齊11種營養
一提起飲雞湯，不少人通常會聯想到肥膩及高熱量。台灣腎臟科醫生王介立指出，若選用雞胸骨熬湯，一碗熱量其實僅得45千卡，脂肪含量亦只有1.5克。這款湯水不僅低卡低脂，更能為人體補充約7.5克蛋白質，以及鋅、鎂等11種必需營養素。他更公開了最佳的燉雞胸骨湯秘訣，只需花大約4小時，便能炮製出這道營養滿滿的靚湯。
王介立在其Facebook專頁發文分享，飲用一碗500毫升的雞胸骨湯，人體只會吸收45千卡的熱量（僅佔每日建議需求量的2%），同時能攝取約7.5克的蛋白質、約1.5克的脂肪，以及約1克的碳水化合物。
一碗雞湯補齊11種必須營養素
王介立表示，歎完一碗500毫升低脂兼低卡的雞胸骨湯後，身體還能同時吸收以下11種必需營養素（括號內為佔每日建議攝取量 DV 的比例）：
- 鈣：10毫克（DV 1%）
- 維他命A：5微克（DV 1%）
- 鎂：5毫克（DV 1%）
- 鐵：0.5毫克（DV 3%）
- 鋅：0.5毫克（DV 3%）
- 維他命B1：0.05毫克（DV 4%）
- 葉酸：21微克（DV 5%）
- 維他命B2：0.15毫克（DV 9%）
- 維他命B6：0.2毫克（DV 13%）
- 菸鹼素：5.75毫克（DV 32%）
- 維他命B12：1.3微克（DV 54%）
雞胸骨先汆水再慢熬
究竟如何才能燉出這碗精華所在？王介立毫公開了他的做法步驟：
- 首先準備560克雞胸骨，放入1000毫升的水中「飛水」約2分鐘。
- 其後準備2000毫升的滾水，放入雞胸骨並以細火慢熬4小時，一碗營養極為豐富的雞胸骨湯便大功告成。