健康食材｜專家嚴選5大健康食材 第1位降血壓抗衰老 1款飲品上榜西蘭花僅排第3
日本營養師票選5大健康食材
據日本傳媒《Diamond Online》報道，當地33位營養師票選出「為了健康應持續攝取」的3項食材，並根據得分統計出前5名食材。第1位的食材計3分、第2位2分、第3位1分，以下是得分最高的前5名食材。
第5位：雞蛋／海藻類
雞蛋
雞蛋是優質蛋白質的來源，價格實惠且含有多種必需氨基酸。除了膳食纖維和維他命C外，雞蛋幾乎包含了所有營養素，是一種簡單而完整的營養選擇，適合用作多種菜餚或隨身小食。
藻類
藻類如紫菜、水雲、裙帶菜等，富含鈣、鐵等礦物質，以及膳食纖維和β-胡蘿蔔素，能增強免疫力。它們還有助於美肌和減肥，飯前食用可防止血糖急升和過量進食。
第4位：豆漿／堅果類
豆漿
豆漿含有大豆異黃酮和植物蛋白，具有美容和減肥的功效。營養師岡田明子分享了她的經驗，指出飲用豆漿後經痛有所緩解。
堅果
堅果種類繁多，岡田明子特別推薦花生，因為細嚼時能促進大腦運作，並防止過量進食。杏仁富含維他命E，這種抗氧化維他命對人體必需的脂肪酸有益；而合桃則有助於改善腸道功能和腦部運轉。她提醒，雖然堅果提供優質脂肪，但熱量較高，應選擇無調味的堅果以減少多餘脂肪。
第3位：西蘭花
西蘭花是十字花科蔬菜中的營養之王，具有強大的抗氧化作用，能有效緩解疲勞。它比其他蔬菜具有更高的抗氧化活性，並含有維他命C、葉酸和大量氨基酸，有助於改善肝功能和增強免疫力。西蘭花可烚煮後加鹽和麻油食用，或在便利店和超市購買急凍版本，加入湯或小菜中。
第2位：乳酪
乳酪是一種發酵食品，可作為甜點的替代品，適合各年齡層食用。它含有大量乳酸菌，能改善腸道環境、增強免疫力，並預防便秘。有人會添加大豆粉和亞麻籽油，以進一步增強健康益處。乳酪不僅改善腸道環境，還能補充鈣和蛋白質，搭配水果和燕麥片食用更佳。
第1位：納豆
納豆是優質蛋白質的來源，能幫助攝取膳食纖維，調節腸道環境。它價格便宜，適合搭配米飯、麵包和意粉。納豆含有皂甙和鉀，能預防高血壓，卵磷脂有助於消除疲勞、恢復體力，異黃酮則具有抗衰老作用。與米飯一起食用，納豆能促進咀嚼，並有助於抑制血糖升高。