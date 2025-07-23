旺角兆萬極上帝王水產8食客食物中毒 食刺身生蠔後腹瀉嘔吐
衞生署衞生防護中心昨日（22日）公布，8名男女早前於旺角兆萬中心的「極上帝王水產放題」用膳約4至36小時後，出現腹痛、腹瀉和嘔吐等食物中毒病徵。
兩宗個案群組共涉及七男一女，年齡介乎23歲至25歲。他們分別於本月10日及19日在旺角西洋菜街一號兆萬中心九樓「極上帝王水產放題」用膳後，約四至36小時後出現腹痛和腹瀉和嘔吐等病徵。其中2名受影響人士已求醫，全部無需入院。
衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食共同食物，包括刺身和生蠔。食安中心在收到相關呈報後，已於即日（7月21日）與環境衞生部和衞生防護中心人員到該餐廳進行調查，檢視食物處理流程和衞生，及抽取食物和環境樣本作化驗。
食安中心已即時指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。
要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：
- 避免進食生的海產；
- 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；
- 如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；
- 光顧可靠及有牌照的食肆；
- 食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；
- 火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；
- 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；
- 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；
- 不要光顧無牌食物檔；
- 飲用經煮沸的水；
- 高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；
不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及
- 進食前及如廁後要洗手。