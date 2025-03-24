食物中毒｜隔夜飯製成炒飯 男子食後中毒器官衰竭險死 拆解9類食物放隔夜高危
白飯放過夜製成炒飯 男子食後中毒險死
綜合內地傳媒報導，廣東江門一名50歲男子早前食用隔夜飯炒成的炒飯後，不久就出現劇烈腹痛和腹瀉，隨即被緊急送往醫院。入院時，他已經出現嚴重休克，心臟、肝臟、腎臟等多個器官功能衰竭，甚至需要依靠氣管插管來維持生命。
澱粉食物室溫放2小時可生惡菌
經過抽血等檢查，醫生確診患者患上由蠟樣芽孢桿菌引起的食源性疾病。這種細菌常見於長時間在室溫下放置的米飯或炒飯中；由於該種情況常與放過夜的炒飯有關，因此又被俗稱為「炒飯綜合症」。醫生解釋，當煮熟的米飯和麵條等澱粉類食物在室溫下放置超過2小時，便可能滋生蠟樣芽孢桿菌（又稱仙人掌桿菌）。這種細菌會產生毒素，食用後可能破壞細胞內的粒腺體，導致細胞無法產生能量和進行正常代謝。根據毒素的劑量，可能引發噁心、嘔吐、腹瀉、腸胃不適、發燒等症狀，嚴重時甚至會導致多重器官衰竭或死亡。
2大方法預防食物中毒
根據香港食物安全中心的資料，蠟樣芽孢桿菌能在各種環境中生長，且不易因加熱而被消滅。若不慎感染，可能會出現嘔吐和腹瀉等症狀。一般來說，每克食物中若含有超過10萬個蠟樣芽孢桿菌細胞，便可能引發食物中毒。為防止這種頑強細菌的滋生，應採取以下措施：
- 若非即時食用，應將食物儲存在安全溫度（攝氏60度以上或攝氏4度以下）
- 避免將易腐壞的預先包裝食物和飲品長時間置於室溫；開封或翻熱後應立即食用
9類食物不宜放隔夜
鄭州人民醫院急診醫學科副主任醫生高建凱指出，雖然雪櫃的低溫環境能延長食物的保存時間，但並不具備殺菌功能。雪櫃中可能存在沙門氏菌、桿菌性痢疾、志賀氏菌和李斯特菌等致病菌，這些細菌一旦感染人體，可能引發健康問題，甚至導致敗血症等嚴重併發症。高醫生又提出有3類食物不應長放雪櫃冷藏，包括：
1.主食類
如糕點、小麥、花生、大米、玉米、高粱等，這些食物容易發霉，可能滋生黃麴毒素，導致中毒或致癌。
2.海鮮類
如魚、蝦、螺、蟹、蜆等，長時間存放會導致鹽溶性蛋白質流失，可能引發中毒，並滋生李斯特菌，造成中毒、腹瀉、腦膜炎等問題。
3.堅果類
如開心果、花生、核桃、杏仁、瓜子、腰果等，這些食物也容易發霉，長期存放可能產生黃麴毒素，對健康構成威脅。
據武漢市武昌區人民政府網站資料，在低溫保存、放置於乾淨的密封容器或保鮮膜的情況下，部份食物可在24小時內食用，但同時亦有6種食物則不宜隔夜食用，包括：
1.雪耳、隔夜蘑菇
野生或人工培育的雪耳、蘑菇通常含有大量硝酸鹽，如存放日子過長建議丟棄。
2.綠葉菜
莖葉類蔬菜的硝酸鹽含量最高，根莖類和花菜類介乎中間，瓜果類則稍低。如同時購買大量蔬菜應先吃葉菜類，煮熟後健康4小時內吃完，即使吃不完亦不應隔夜。
3.海鮮
螃蟹、魚類、蝦類等海鮮放隔夜後會產生蛋白質降解物，損害肝腎功能。如果買太多建議用保鮮袋/保鮮盒妥善裝好，放入冰格等下次再煮。
4.湯水
湯水長時間放在鋁或鐵製容器，有機會釋放出對人有害物質。另外不建議在湯水中加入鹽等調味料。
5.滷味
滷味放雪櫃保存亦未能完全保障安全；尤其是夏天，滷味最好避免隔夜食。
6.涼拌菜
涼拌菜在製作過程中已較容易受到多種污染，即使放雪櫃冷藏都容易變質。