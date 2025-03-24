食物中毒｜隔夜飯製成炒飯 男子食後中毒器官衰竭險死 拆解9類食物放隔夜高危

炒飯用隔夜飯炒特別可口，但其實將煮好的白飯放過夜亦可帶來嚴重食安風險。內地一名50歲男子在食用隔夜飯製成的炒飯後，相繼出現腹痛、腹瀉，甚至一度呼吸困難，陷入嚴重休克，並出現多重器官功能衰竭險死。有醫生就指出，飯及麵等澱粉類食物若在室溫下放置超過一定時間，有機會滋生出多種毒素，成為引發食物中毒的成因。

