化膿性腦膜炎｜食雪櫃過期急凍食物 7旬翁患腦膜炎險死 雪櫃無助殺菌9類食物不宜隔夜

79歲伯慳錢食雪櫃兩年存貨致細菌上腦！醫生揭3大隱藏病菌 附4招防毒貼士

不少長者習慣將食剩餸菜或減價肉類囤積在雪櫃，以為低溫就能永久保鮮，卻往往忽略了這正是最致命食安陷阱。廣東深圳一名79歲徐老伯因過度節儉，長期進食存放在雪櫃高達一兩年過期食物，最終導致細菌經腸道入血並侵襲大腦，引發了嚴重化膿性腦膜炎。醫生警告雪櫃絕對不是滅菌箱，並詳細列出了3種最常潛伏雪櫃高危細菌及4項保命建議，提醒大眾切勿因小失大。

