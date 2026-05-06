化膿性腦膜炎｜食雪櫃過期急凍食物 7旬翁患腦膜炎險死 雪櫃無助殺菌9類食物不宜隔夜
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79歲伯慳錢食雪櫃兩年存貨致細菌上腦！醫生揭3大隱藏病菌 附4招防毒貼士
不少長者習慣將食剩餸菜或減價肉類囤積在雪櫃，以為低溫就能永久保鮮，卻往往忽略了這正是最致命食安陷阱。廣東深圳一名79歲徐老伯因過度節儉，長期進食存放在雪櫃高達一兩年過期食物，最終導致細菌經腸道入血並侵襲大腦，引發了嚴重化膿性腦膜炎。醫生警告雪櫃絕對不是滅菌箱，並詳細列出了3種最常潛伏雪櫃高危細菌及4項保命建議，提醒大眾切勿因小失大。
半夜跌倒揭發高燒昏迷 磁力共振揭腦積水
綜合內地傳媒報道，徐老伯日前半夜起床如廁時突然全身無力摔倒了，隨後出現高燒、肢體僵硬及意識模糊等嚴重徵狀。家人將他緊急送院後，徐老伯體溫已接近39度，並出現頸部僵硬及無法言語等典型腦膜炎徵兆。經磁力共振（MRI）檢查發現了其大腦雙側額葉出現硬膜下積液，感染指標嚴重超標。
醫生為他進行詳細診斷後，確診了這是一宗由「解沒食子酸鏈球菌巴斯德亞種」引發化膿性腦膜炎。這種細菌極具侵略性，若未及時干預恐將危及性命；所幸徐老伯經搶救後已脫離險境。
雪櫃塞滿過期發霉食物 揭3大雪櫃潛伏病菌
醫生進一步問診發現了徐老伯平時極度節儉，家中雪櫃長期塞滿了存放數月甚至一兩年冷凍肉類與海鮮，連過期牛奶及飲料亦照喝不誤，雪櫃內更時常可見發霉食物。這種極端不良飲食習慣，令細菌輕易經由腸道進入血液，進而侵犯中樞神經系統。
醫生嚴正提醒，雪櫃絕對不是滅菌櫃，低溫環境僅能抑制微生物生長，根本無法徹底殺滅細菌。以下3種常見細菌最常潛伏於家居雪櫃中：
- 李斯特菌：可在攝氏0至4度低溫環境生長，極易藏於剩菜與冷鮮肉中，感染後嚴重可導致腦膜炎甚至流產。
- 金黃葡萄球菌：其產生毒素極度耐熱，即使徹底高溫加熱亦無法殺死，極易引發嚴重上吐下瀉。
- 沙門氏菌：常潛伏於生肉及雞蛋中，即使解凍後依然極具威脅，容易導致急性腸胃炎。
醫生倡4大建議 防範雪櫃交叉感染
為確保家居飲食安全，徹底杜絕病從口入，醫生給出了以下4項科學防護建議：
- 定期徹底清潔：建議每季至少清洗及消毒一次雪櫃內壁與隔板。
- 控制冷藏時間：蔬果冷藏時間建議切勿超過一星期。
- 生熟食物分開：生肉與熟食必須嚴格分開存放，絕對避免交叉感染。
- 嚴守先進先出：嚴格遵守「先進先出」原則，切勿保留或進食任何過期及發霉食材。