食用安全｜傷心臟肝腎更致癌 營養師警告4種隔夜餸勿食 雪藏前攤凍原來超錯？

食飯有剩餸，普遍做法當然是放入雪櫃冷藏保存。不過有營養師就提醒，有4類隔夜菜應避免食用，否則可能容易傷害心臟或肝腎，甚至增加致癌風險。本港食安中心亦曾指出，某些蔬菜的硝酸鹽較高，放過夜後較易轉化為有潛在風險的亞硝酸鹽，提醒市民注意食用安全。

