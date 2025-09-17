健康飲食｜淮山預防糖尿抗癌 中醫拆解淮山最佳食法 紓緩久咳夜尿健脾益腎

淮山可能不算主流食物，但其營養價值卻不容忽視。有中醫師王大元指出，淮山富含膳食纖維、維他命B1、B2、C，以及黏液蛋白、多酚皂苷、多糖體、甘露糖和植物雌激素等成分。這些營養素不僅能迅速補充人體所需，還有助於促進腸道蠕動，預防癌症和糖尿病，並維持體內激素的平衡，使肌膚保持光滑潤澤。

