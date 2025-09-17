健康飲食｜淮山預防糖尿抗癌 中醫拆解淮山最佳食法 紓緩久咳夜尿健脾益腎
淮山可能不算主流食物，但其營養價值卻不容忽視。有中醫師王大元指出，淮山富含膳食纖維、維他命B1、B2、C，以及黏液蛋白、多酚皂苷、多糖體、甘露糖和植物雌激素等成分。這些營養素不僅能迅速補充人體所需，還有助於促進腸道蠕動，預防癌症和糖尿病，並維持體內激素的平衡，使肌膚保持光滑潤澤。
淮山種類與特性
台灣中醫師王大元解釋，淮山（又稱薯蕷或山藥），根據產地不同可分為多種，其中「淮山藥」是指江蘇安徽淮河地區出產的品種，故名「淮山」。雖然不同產地的山藥在外觀上差異不大，但由於氣候和種植環境的不同，淮山在補益脾胃和填補腎精方面的效果更為顯著。
淮山營養功效
淮山在中醫中被視為最溫和的補養藥材之一，性味甘平，適合各種體質的人食用。它歸入脾、肺、腎經，具有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。《本草綱目》記載其能「益腎氣，健脾胃，止泄痢，化痰涎，潤皮毛」。臨床上，山藥對於脾胃虛弱、食欲不振、腹瀉等症狀有顯著療效，冬季煲湯時加入山藥可促進腸胃蠕動。
王大元表示，冬季乾燥寒冷，許多人容易出現咽喉乾燥疼痛，山藥具有潤滑滋養的作用，能益肺補氣，滋養肺陰，對於痰少久咳有緩解效果。此外，淮山還能滋腎填精、強健身體，減緩頻尿、夜尿、腰膝酸軟和更年期不適，並可防止因暴飲暴食引起的血糖驟升，預防糖尿病的發生。他提醒，已患糖尿病的患者仍需遵醫囑服藥。
蒸淮山食用建議
王大元建議，蒸淮山能保留更多的營養成分；建議可搭配蜂蜜或麥芽糖食用，蜂蜜有潤肺止咳的效果，而麥芽糖（飴糖）則能緩中補虛、補脾益氣，建議根據自身症狀選擇不同的糖類調味。然而，山藥屬於雜糧類，過量食用可能導致體重增加，因此食用山藥時應減少其他主食的攝取。此外，若有慢性胃潰瘍病史，山藥可用於胃黏膜修復期，但在胃食道逆流或火燒心的急性期則不建議食用。