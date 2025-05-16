祛濕湯水｜天氣熱皮膚敏感生暗瘡 中醫師推薦祛濕「三豆湯」2款排毒茶飲養肝祛毒
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近日天氣漸轉炎熱，人體更容易積聚「熱毒」，輕則可導致暗瘡口臭，嚴重更會引致皮膚紅腫。想從日常生活中排走熱毒，TVB節目《健康360》日前一集就推介一款用綠豆、黑豆、赤小豆與甘草製成的「三豆湯」，同時為大家推薦另外兩款清熱排毒飲品。
「三豆湯」做法與功效
中醫師陳翠萍於TVB節目《健康360介紹》，「三豆湯」出自於《朱氏集驗方》，可以在暑熱天時起到清熱解暑、健脾利濕的功效。另外根據長者安居服務協會資料，綠豆與紅豆都屬寒涼，加入黑豆，能抵消過多的寒涼，還可消水腫。
所需材料
- 赤小豆20克
- 綠豆20克
- 黑豆20克
- 生甘草6克
- 冰糖（適量）
陳醫師講解，三豆湯裡面的赤小豆可利水排膿、消腫解毒；黑豆可以活血益腎、健脾解毒；綠豆則是起到清熱解毒、利尿消腫的作用，而甘草則可以益氣補中、清熱解毒、祛痰止咳、調和諸藥毒性。
三豆湯製作方法
據長者安居服務協會資料，三豆湯的製作方法如下：
- 將三種豆洗乾淨，用清水浸4個小時以上，最好浸過夜、浸透再煮。因為豆類表皮含有半乳糖，進入人體後容易產生氣體，有機會引起腹脹、有胃氣。
- （選用）將白米用水泡半小時，然後淘洗乾淨。
- 把所有材料放入鍋中，加入適量清水，大火煮滾後轉細火煲1小時。
- 當豆子開花後，加入適量冰糖（或紅糖）再煮5分鐘即可。
醫師推介2款排毒茶飲
想清熱祛濕，不少人都會選擇飲涼茶，但陳醫師就提醒如果不了解自身的身體情況，隨便服用涼茶有機會傷害脾胃健康。她推介2款性質溫和的茶飲供大家選擇：
黑豆甘草茶（解毒茶）
- 炒黑豆2湯匙、甘草3-4片 熱水焗15分鐘
- 功效：養肝祛毒、活血益腎
- 忌服：尿酸高、痛風患者、甘草過敏者
綠豆蜂蜜水
- 綠豆30-50克，蜂蜜適量
- 功效：清熱解毒、消暑利水
- 忌服：一歲以下幼兒、脾虛濕重、水腫、糖尿、痛風患者