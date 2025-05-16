祛濕湯水｜天氣熱皮膚敏感生暗瘡 中醫師推薦祛濕「三豆湯」2款排毒茶飲養肝祛毒

近日天氣漸轉炎熱，人體更容易積聚「熱毒」，輕則可導致暗瘡口臭，嚴重更會引致皮膚紅腫。想從日常生活中排走熱毒，TVB節目《健康360》日前一集就推介一款用綠豆、黑豆、赤小豆與甘草製成的「三豆湯」，同時為大家推薦另外兩款清熱排毒飲品。

