營養食譜｜多食蘋果膽固醇降40% 蘋果熱食營養增9倍 中醫推薦蘋果茶食譜中和寒涼

「一日一蘋果，醫生遠離我」，蘋果因其豐富的維他命C、類黃酮及高纖維而被視為健康瘦身佳品。有日本美容養生專家就建議，將蘋果加熱食用能夠提升其活性時間達9倍以上。有中醫師則認為，蘋果加熱可中和其涼性，多酚及果膠釋放更為充分，從而增強保健效果。

