營養食譜｜多食蘋果膽固醇降40% 蘋果熱食營養增9倍 中醫推薦蘋果茶食譜中和寒涼
廣告
「一日一蘋果，醫生遠離我」，蘋果因其豐富的維他命C、類黃酮及高纖維而被視為健康瘦身佳品。有日本美容養生專家就建議，將蘋果加熱食用能夠提升其活性時間達9倍以上。有中醫師則認為，蘋果加熱可中和其涼性，多酚及果膠釋放更為充分，從而增強保健效果。
蘋果膠有助降膽固醇 熱食蘋果吸收率增9倍
據《健康2.0》報道，日本美容養生食品研究家丸田美和子指出，蘋果中的蘋果膠是一種水溶性食物纖維，能夠調節腸道環境、降低壞膽固醇和中性脂肪，並抑制血糖飆升以減少胰島素分泌。經過加熱後，蘋果膠的分子變小，活性比生食時增加超過9倍。如想充分攝取蘋果營養建議可以煮熱再食。
美國俄亥俄州立大學一項實驗顯示，40至60歲的健康成人在持續1個月食蘋果後，壞膽固醇較對照組顯著減少40%。此外，日本國立研究開發法人農業食品業技術綜合研究機構的臨床研究亦指出，每天食用1.5至2個蘋果，連續3星期後血液中的三酸甘油脂平均減少21%，而脂肪含量較高的人效果更為明顯。
蘋果煮熱有助釋放營養成份
嘉義大林慈濟醫院中醫師陳韋任表示，從中醫角度蘋果性質偏涼，對腸胃虛弱者可能引起腹瀉，不宜生食。然而，經過加熱後，蘋果的涼性可被中和，達到寒熱平衡，這是加熱蘋果的首個好處。其次，雖然加熱會破壞部分維生素，但蘋果的主要營養成分如多酚類物質在高溫下更易釋放。果膠促進腸道蠕動，而多酚類如類黃酮和花青素則具抗氧化和抗發炎功效，加熱後更易被人體吸收。
陳韋任建議，蘋果可加熱食用，並可搭配肉桂粉，因肉桂性溫，與蘋果搭配可達到冷熱平衡，且氣味相得益彰。若想簡單料理，可將蘋果直接加熱，或製成蘋果茶飲用。若搭配其他食材，建議選擇性質偏溫的，如薑母蘋果茶，只需將蘋果和薑一起熬煮，加入黑糖調味，即可製成養生美味的茶飲。
中醫推薦熱蘋果茶食譜
陳韋任強調，單用蘋果煮成的蘋果茶，因加熱後多酚類等有益成分更易釋放，對養生保健的幫助更大。以下是他建議的熱蘋果茶製作方法：
材料
- 蘋果1個
- 少量檸檬汁
- 500c.c.水
製作方法
- 將蘋果去核後切薄片或切塊，放入小鍋中。
- 先用小火加熱蘋果至微微軟化，然後加水煮沸後轉小火續煮15至20分鐘。
- 煮至蘋果呈半透明軟化後熄火，加入少許檸檬汁以增添鮮甜味，溫熱飲用。