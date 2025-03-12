養顏食譜｜6種逆齡食物去皺除班 每天1匙羹12周見效 5組面部瑜伽動作延緩衰老
內地傳媒《鳳凰大健康》引用多項國內外研究，除了醫學美容外，還有6種食物能有效對抗皮膚老化問題，如皺紋、紫外線傷害及膠原蛋白流失等。
6大抗衰老食物
1.可可粉
主要效用：減少皺紋
2019年一項研究指出，年齡介乎55至70歲的人群中，每天攝取一匙可可粉的男女，經過12星期後皮膚的衰老指標和肌肉質量均有顯著改善。研究顯示，可可粉富含黃烷醇，這種化合物能改善皮膚血液循環，保護皮膚免受紫外線傷害，並增加皮膚水分，減少皺紋。
推薦食譜：可可香蕉燕麥粥
材料：
可可粉2湯匙、香蕉1根、燕麥50克、牛奶200毫升。
做法：
將燕麥放入鍋中，加入牛奶，用中小火煮至燕麥變軟。再將香蕉切成小片，放入煮好的燕麥粥中。最後，加入可可粉，攪拌均勻即可。
2.薑黃
主要效用：減輕炎症、延緩衰老
2024年發表於《Geroscience》的研究指出，薑黃中的薑黃素能活化AMPK水平，抑制促進老化的蛋白質，具有抗衰老特性。此外，薑黃還能減少炎症，保護細胞免受氧化損傷，有助於延緩老化。
推薦食譜：薑黃雞肉飯
材料：
姜黃粉1茶匙、雞胸肉200克、大米100克、洋蔥半個、胡蘿卜半根、橄欖油適量、鹽適量。
做法：
- 提前洗凈大米，加入適量的水，放入電飯煲中開始燜米飯。
- 將雞胸肉切成小塊，用姜黃粉、鹽腌制10分鐘。
- 鍋中加入橄欖油，放入洋蔥丁炒香，再加入胡蘿卜丁翻炒。
- 加入腌制好的雞胸肉，炒至變色，出鍋搭配米飯即可。
3.西蘭花
主要效用：促進膠原蛋白合成
西蘭花富含維他命C，能促進膠原蛋白生成，保持皮膚彈性；其抗氧化劑有助清除自由基，延緩老化。2021年發表於《ASN Neuro》的研究顯示，西蘭花具有抗發炎和抗衰老的功效。
推薦食譜：西蘭花炒蝦仁
材料：
西蘭花200克、蝦仁100克、蒜2瓣、橄欖油適量、鹽適量。
做法：
- 將西蘭花切成小朵，放入沸水中焯燙1分鐘，撈出瀝幹備用。
- 鍋中加入橄欖油，放入蒜瓣爆香，再加入蝦仁翻炒至變色。
- 加入西蘭花，繼續翻炒，加入適量的鹽調味即可出鍋。
4.番薯
主要效用：恢復皮膚彈性
2022年《Cellular & Molecular Biology Letters》發表的研究指出，番薯富含β-胡蘿蔔素，這種抗氧化劑能在體內轉化為維他命A，有助恢復皮膚彈性，促進皮膚細胞更新，減少皺紋。
推薦食譜：番薯燕麥餅
材料：
番薯1個、燕麥50克、雞蛋1個、蜂蜜1大匙。
做法：
- 將番薯洗凈，放入鍋中蒸熟，去皮後壓成泥。
- 將燕麥放入攪拌機中打成粉，加入番薯泥、雞蛋和蜂蜜，攪拌均勻。
- 將混合物放入烤盤中，壓成小餅狀。
- 放入預熱至180℃的烤箱中，烤15-20分鐘即可。
5.石榴
主要效用：減紫外線傷害
根據2022年發表在《MDPI》的研究，石榴中富含單寧、黃酮醇、木脂素和酚酸等抗氧化劑，這些成分有助減少紫外線對皮膚的損傷，促進膠原蛋白生成，減少皺紋和黃褐斑。
推薦食譜：石榴乳酪沙律
材料：
石榴1個、乳酪200克、蜂蜜1匙、核桃碎適量。
做法：
剝出石榴籽，放入碗中，倒入酸奶和加入蜂蜜攪拌均勻，最後撒上核桃碎即可。
6.杏仁及核桃
主要效用：改善膚色
2021年發表於《MDPI》的研究指出，杏仁富含維他命E，能修復皮膚組織，保持水分，避免皮膚受紫外線傷害。另外，核桃中含有抗發炎成分的omega-3脂肪酸，有助於降低心臟病風險和改善膚色。
推薦食譜：堅果種子能量棒
材料：
杏仁50克、核桃50克、腰果50克、奇亞籽20克、蜂蜜3湯匙、燕麥100克。
做法：
- 將杏仁、核桃和腰果放入烤箱中，烤至金黃色，取出切碎。
- 將燕麥放入鍋中，用小火炒至微黃。
- 將所有材料放入一個大碗中，加入蜂蜜，攪拌均勻。
- 將混合物放入烤盤中，壓成能量棒的形狀。
- 放入預熱至180℃的烤箱中，烤15-20分鐘即可。
5大臉部瑜珈增肌肉彈性
此外，醫生建議進行5大臉部瑜珈，提升臉上肌肉的彈性和緊實度，延緩老化過程，緩解皺紋和細紋的產生。這些瑜珈動作還能促進臉部血液循環，提升肌膚的代謝功能，減少暗沉和眼袋，幫助舒緩臉部壓力和緊張情緒，降低疲勞感。
1.魚尾紋消除操
步驟：將兩手食指放在兩邊的外眼角上，用力瞇起眼睛，直到幾乎看不到任何東西，同時能感覺到視野有輕微的搖晃感。保持這個姿勢15秒，然後鬆開，每天進行10次即可。
2.眉毛提升操
步驟：將左手的食指或中指放在眉毛下方，輕輕抬起眉毛，但不要太用力，以免導致額頭出現皺紋，保持此姿勢20秒，每天做3次。
3.額頭提升操
步驟：用左手的食指和中指撐住額頭，形成一個「V」形。兩手指稍微向上拉，直到感覺到額頭有輕微的拉伸感，保持姿勢，進行四次深呼吸。
4.下巴緊緻術
步驟：將左手的食指和大拇指形成「V」形，從下巴中點開始向外按摩，建議每天做10次。
5.頸部提升操
步驟：直視前方，將左手食指和大拇指指尖放在脖子上。然後，輕輕按壓，同時將手指向下移到鎖骨上。在按壓的同時，將頭向後傾斜。