飯氣攻心｜打工仔午後易飯氣攻心 專家教3招擺脫飯後嗜睡 戒飯麵／食得清淡原來無用？
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打工仔返工最怕精神不足，午餐過後「飯氣攻心」更是容易導致工作效率大減。有營養師就解釋指，普遍人認為午餐食碳水化合物太多容易令人眼瞓的說法並不完全正確；她又提出3大飲食建議，幫一眾打工仔在午餐過後保持精力充沛。
碳水化合物令人眼瞓屬誤解
台灣營養師黃品瑄指，許多人認為午餐攝取過多碳水化合物會導致嗜睡。她指這種觀點未必正確；碳水化合物的攝取確實會使血糖上升，若上升過快，會引起疲倦。然而這並不意味著應完全避免碳水化合物，關鍵其實在於選擇碳水化合物的類型。
她解釋，高升糖指數（高GI）食物，如精緻澱粉，會迅速提高血糖，隨後快速下降，這正是令人嗜睡的主因。相對而言，低GI食物如糙米飯、全麥麵包及有皮番薯，反而可緩慢釋放葡萄糖，保持血糖穩定，減少眼瞓機會。
至於午餐吃得清淡是否能避免嗜睡，黃品瑄指出，這並無直接關聯。即使清淡飲食，若只攝取碳水化合物而缺乏蛋白質、脂肪和纖維，仍會導致血糖快速上升，引發嗜睡。
3大建議擺脫「飯氣攻心」
針對午餐後嗜睡的問題，黃品瑄營養師提供了以下飲食建議：
1.減少精緻澱粉攝取
選擇富含纖維的原型食物，減少白米、白麵條、白方包等高碳水精緻澱粉的攝取。
2.均衡飲食
以低GI碳水化合物為主食，並攝取足夠的蔬菜和優質蛋白質，達成飲食均衡。黃品瑄建議每餐的蛋白質、纖維質和澱粉比例應為2：2：1，既能保持飽足感亦不易令人眼瞓。
3.調整進食順序
建議先飲湯，再食蔬菜及配料，最後才吃澱粉類食物；避免一開始攝入過多澱粉，有助防止血糖快速上升。
飯後眼瞓屬糖尿徵兆？
網上意見常有指飯後嗜睡是糖尿病徵兆。對此黃品瑄解釋，嗜睡是否糖尿病病徵要多觀察有否伴隨「三多」，亦即「吃多」、「喝多」及「尿多」，與及體重有否異常變化。若果有出現上述情況就建議接受進一步檢查。相對而言，如飯後只是單純眼瞓，則通常與飲食習慣或前一晚睡眠質素有關。
圖片來源：網上圖片