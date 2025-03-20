飯氣攻心｜打工仔午後易飯氣攻心 專家教3招擺脫飯後嗜睡 戒飯麵／食得清淡原來無用？

打工仔返工最怕精神不足，午餐過後「飯氣攻心」更是容易導致工作效率大減。有營養師就解釋指，普遍人認為午餐食碳水化合物太多容易令人眼瞓的說法並不完全正確；她又提出3大飲食建議，幫一眾打工仔在午餐過後保持精力充沛。

