飲茶養生｜茶樓1種茶有效穩血糖 保護心血管顯著降糖尿風險 5款降血壓茶效果比拼

港人熱愛到茶樓「一盅兩件」，食點心之餘當然都會飲茶。有醫生指出，適量飲茶有助保護心血管、降低血壓和血脂，同時有研究顯示，經常飲茶的人能改善胰島素阻抗，從而有助於控制血糖，與不飲茶的人相比，出現糖尿病的風險亦顯著降低，當中發現香港茶樓常見1款茶的效果最為明顯。

