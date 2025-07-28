飲茶養生｜茶樓1種茶有效穩血糖 保護心血管顯著降糖尿風險 5款降血壓茶效果比拼
台灣家醫科醫生魏士航於YouTube頻道影在解釋，茶飲是從茶樹葉子中萃取出的飲品，而茶多酚則為多酚類物質的總稱，當中又以兒茶素多佔比例最高，約佔茶多酚總量的70%。
調查近2,000名成年人 經常飲茶降糖尿風險
魏士航指出，飲茶對健康有多種益處，包括協助控制血糖及保護心血管等等。他引述澳洲阿德雷德大學及中國南京東南大學一項調查，其針對中國1,923名成年人的飲茶習慣進行研究，調查受測者的飲茶頻率；調查將參與者分為「從不飲茶」、「偶爾飲茶」、「經常飲茶」到「每天飲茶」多類，同時分析他們的飲茶種類，如綠茶、紅茶、普洱茶等。
研究人員檢測受試者血糖、胰島素阻抗和胰島素上升情況。綜合分析顯示，經常飲茶的人與不飲茶的人相比，前者出現糖尿病前期的風險降低15%，而罹患第二型糖尿病的風險減少了28%。
每日飲普洱效果最顯著
魏士航指，研究結果顯示飲茶習慣有助於改善胰島素阻抗，從而更好地控制血糖，效果於每天飲普洱茶的人身上最為明顯。
6類茶兒茶素含量比拼
台灣營養師林俐岑曾於社交平台專頁撰文指出，發酵程度越低的茶，兒茶素含量一般越高，同時不同的發酵程度亦造就不同茶飲多樣風味：
1.綠茶
未經發酵工藝的茶飲，如三峽碧螺春、龍井茶及日本的玉露綠茶，均以高兒茶素著稱。
2.白茶
發酵程度約7至12%，如牡丹白茶、壽眉白茶，味道淡雅清新，口感溫和。
3.文山包種茶
屬於烏龍茶類中發酵程度最低的，約10至15%，產量大，易於購買。
4.高山烏龍茶
發酵程度在15至25%，屬輕度發酵茶，台灣是其最佳產地，含豐富兒茶素。
5.重發酵烏龍茶
發酵程度較高，約50至80%，如紅烏龍、東方美人茶，兒茶素含量較低。
6.全發酵茶
如紅茶和普洱茶，完全發酵，兒茶素含量極低。
兒茶素4大健康功效
林俐岑指出，兒茶素對身體有以下益處：
- 抗氧化作用：兒茶素是一種強效抗氧化植化素，能中和自由基，減少氧化壓力對細胞的損害，延緩衰老。
- 促進代謝：兒茶素能提升新陳代謝率，特別是在運動時加速脂肪燃燒，對體重管理有輔助效果。
- 改善心血管健康：研究顯示，兒茶素能降低壞膽固醇（LDL-c），促進血液循環，減少心血管疾病風險。
- 預防消化道癌症及乳癌
發酵茶的健康益處
林俐岑補充指經重度發酵的茶如紅茶或普洱，所含有的兒茶素雖然較低，但對健康仍有不少好處；其含有大量抗氧化劑如「茶多酚」，能中和自由基，減少細胞損傷。有研究顯示，定期飲用紅茶和其他發酵茶可能有助於降低血壓、改善血管功能，支持心血管健康。普洱茶等發酵茶能促進腸道健康，改善消化功能，並可能調節腸道微生物。
此外，發酵茶中的咖啡因和茶胺酸組合能提高注意力和集中力，同時帶來放鬆效果；茶多酚有助於降低壓力荷爾蒙如皮質醇的分泌，進而有紓壓效果。