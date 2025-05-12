飲茶好處｜專家拆解6類茶益處 1款茶可預防5種癌症 改善心血管健康防腦退化
飲茶5大健康益處
美國專業營養專欄作家Edwina Clark於美國Yahoo新聞撰文，拆解各種茶飲益處。他指茶不僅美味，還富含多種有益健康的多酚，這些來自植物的抗氧化劑包括兒茶素、表兒茶素和茶胺酸。飲茶對健康的五大好處如下：
1. 預防心臟疾病
研究顯示，飲用綠茶和紅茶可能有助於預防心血管疾病，但若紅茶每天飲用超過四杯，似乎反而無法提供保護效果。
2. 降低糖尿病風險
每天飲用四杯或以上的茶，與降低第二型糖尿病風險有關，對於已患有此病的患者，飲用草本茶可能有助於控制血糖及改善血脂指標如低密度脂蛋白。
3. 增強骨骼健康
與不喝茶的人相比，喝茶者通常擁有較好的骨密度，且骨質疏鬆症與骨折的風險較低。
4. 改善認知功能
觀察性研究顯示，喝茶與降低認知障礙疾病風險有關，如阿茲海默症及失智症等。
5. 降低帕金森氏症風險
每天飲用兩杯或以上茶的人，罹患帕金森氏症的風險似乎較低。
六種茶健康效益比較
1.綠茶：減5種癌症風險
綠茶品種繁多，包括煎茶、抹茶、玉露、龍井茶和珠茶等。綠茶葉經過快速蒸煮或炒製，以保留其綠色。研究顯示，飲用綠茶的人在子宮內膜癌、肺癌、口腔癌、卵巢癌及非何杰金氏淋巴癌的發病率較低，心血管疾病、衰弱症及認知障礙疾病的風險也較低。
2.紅茶：減心臟病風險／改善風濕痛
紅茶葉經過完全氧化，呈現黑色，咖啡因含量高於綠茶。研究指出，紅茶可能有助於降低低密度脂蛋白水平，促進骨骼健康，並提升警覺性。紅茶也與降低心臟病、帕金森氏症、腸胃道癌症及類風濕性關節炎風險有關，但效果可能有限。
3.薄荷茶：安撫腸胃的好幫手
薄荷茶由新鮮或乾燥的薄荷葉製成，歷史悠久，常用作天然止吐劑。薄荷茶不含咖啡因，薄荷油已被證實能緩解腸躁症的症狀，推測薄荷茶對腸易激患者有幫助。
4.洋甘菊茶：改善糖尿、皮膚問題
洋甘菊茶不含咖啡因，適合用來舒緩放鬆。研究顯示，洋甘菊茶可能有助於改善睡眠，對第二型糖尿病患者控制血糖有幫助，並對口腔黏膜炎、皮膚問題、憂鬱症及癌症治療引起的嘔吐有正面影響。
5.薑茶：抗發炎降血壓
薑茶是緩解噁心的天然方式，由新鮮或乾燥的薑製成，不含咖啡因。薑製品已被證實有助於緩解孕期噁心，對癌症治療引起的噁心與嘔吐有幫助，並具有抗發炎作用，可能有助於降低三酸甘油脂、改善血壓及減輕骨關節炎症狀。
6.烏龍茶：預防男性心血管疾病
烏龍茶的發酵程度介於綠茶與紅茶之間，咖啡因含量高於綠茶但低於紅茶。雖然研究較少，但每天飲用超過一杯烏龍茶，可能有助於男性預防心血管疾病。
哪種茶最健康？
綜合各項健康效益，Edwina Clark指綠茶的健康效益幾乎拋離其他茶飲，被許多人視為最健康的飲品；如果不喜歡綠茶，其實薄荷茶及洋甘菊茶等不含咖啡因的選擇同樣對健康有益，是不錯的替代選項。