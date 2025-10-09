養生祕訣｜57歲伊能靜凍齡有方 早晚飲「五黑粥」養腎護髮 抗老5大祕訣內外兼顧

56歲台灣藝人伊能靜於2014年與秦昊再婚，即使她比丈夫年長10歲，但夫妻外表幾乎未見年齡差距，當中伊能靜的凍齡保養應記一功。事實上她曾公開自己的保養方法，除外在護膚以外亦相當着重「內養」，透過飲食調理身體，其中一款「五黑粥」更是早晚都食。

