養生祕訣｜57歲伊能靜凍齡有方 早晚飲「五黑粥」養腎護髮 抗老5大祕訣內外兼顧
56歲台灣藝人伊能靜於2014年與秦昊再婚，即使她比丈夫年長10歲，但夫妻外表幾乎未見年齡差距，當中伊能靜的凍齡保養應記一功。事實上她曾公開自己的保養方法，除外在護膚以外亦相當着重「內養」，透過飲食調理身體，其中一款「五黑粥」更是早晚都食。
伊能靜57歲依然凍齡 常食黑色食物提升抵抗力
伊能靜建議透過食補來增強免疫力和耐寒能力。她推薦多攝取黑色食物，如黑米、黑芝麻和黑木耳，這些食物有助於提升身體的抵抗力。此外，蓮藕、紅薯、薯仔及山藥等根莖類食物也是不錯的選擇。為了顧氣，適量食用羊肉、牛肉、大棗、核桃和韭菜等溫補食物亦有助益。
5大養生抗衰秘訣
1.早晚食五黑粥養腎護髮
每天早上她會煮一碗五黑粥，材料包括黑豆、黑芝麻、黑棗、黑枸杞及黑米。這些黑色食材不僅營養豐富，還能調節生理功能，促進腸胃消化。她建議不加冰糖或紅糖，直接加入膏方，早晚各食用一碗，有助於養腎和養髮。
2.浸腳驅寒氣
浸腳不僅能去除腳底寒氣，還能改善上熱下寒的體質。微微出汗即可，避免天黑後過度流汗和運動，以免耗損身體能量。
3.冬天按腳按摩
冬季活動量減少，容易導致下半身堵塞。多做足部按摩有助於疏通經絡，對身體健康有益。
4. 早睡晚起
建議最夜不超過晚上11點入睡，中午也應抽空午休20分鐘，以保持充足的休息。
5.保持心平氣和
冬季應控制情緒，少動氣、不發怒，適當宣洩情緒，保持愉快心情。
中醫師拆解五黑粥功效
中醫師吳明珠指出，伊能靜提到的五黑粥，主要功效在於補腎、健脾、暖肝和養胃，還能舒筋活血、穩固腎精、強健體質、補血益氣、清肺養胃、促進消化及提高免疫力。由於這些食材多為黑色補腎藥材，長期食用有助於延緩衰老，特別適合冬季食用，對體虛、腎虛等問題的改善效果尤佳。
養氣茶保肌膚光澤
除了五黑粥，伊能靜還推薦「養氣茶」。這款茶飲由7顆紅棗、1把枸杞、2片黃芪和黨參煮成，能補氣暖身，改善手腳冰冷，並讓肌膚紅潤有光澤。吳明珠提醒，養氣茶成分溫和，屬於偏溫性的補氣養血茶方，有助滋養肝腎。然而，若有感冒引起的喉嚨痛、喉嚨癢、發燒或腹瀉等症狀，建議暫停飲用。此外，過敏體質或免疫系統有問題的人，應先諮詢醫師意見再決定是否飲用。
