養肝茶｜肝腎虛陰可致口乾眼澀 中醫推薦2款養肝茶 補肝明目消腫解毒
眼澀口乾或與肝腎相關
據台灣健康網民《健康2.0》報道，當地中醫師周宗翰表示，眼乾眼澀等症狀雖集中表現在眼部和口腔，但其根源可能與內臟機能有關。從體質上看，可以分為2大類：
1.肝腎陰虛體質
肝臟負責調節全身水分和氣體的通道；如果體內氣、水循環不佳，會影響眼睛健康，部分乾眼症患者就是因為淚液分泌通道不暢所致。此外腎臟主陰水，具有滋潤的作用，腎功能不佳也會影響眼睛。年長者因身體機能老化，容易出現這種體質。年輕人若經常捱夜、多食煎炸辛辣食物，容易生熱化燥，消耗津液，導致肝腎陰虛，進而引起眼睛乾澀。治療上以補肝陰為主，常用「杞菊地黃丸」進行調理。
飲食建議：多食用富含黏液、可滋陰的食物，如山藥、秋葵、白木耳和黑木耳。
2.肝火濕熱體質
這類體質多見於男性青壯年，通常伴隨作息不規律、工作壓力大、情緒波動大且易怒的情況。飲食上不節制，喜愛煎炸辛辣食物，並常喝凍飲或啤酒。外觀上這類人臉色較紅，眼球略呈紅、黃色。除了眼睛乾澀，還可能出現血壓偏高、口臭、便秘等問題。
飲食建議：治療上常用「洗肝明目湯」，以清熱明目、消腫解毒。飲食方面應清淡，多吃蔬果。
中醫推薦2款養肝茶
針對上述兩種體質，周宗翰推薦以下茶飲，以及一款鍋品調理身體：
肝腎陰虛宜飲枸杞菊花茶
材料及作法：取枸杞10克、菊花5朵，放入保溫杯中，用熱水沖泡，燜10分鐘後即可飲用。枸杞有補肝腎、明目的作用；菊花可疏風熱，亦具明目效果。肝腎陰虛者還可飲用白木耳飲和黑木耳飲。
肝火濕熱宜飲決明子菊花茶
材料與作法：取決明子10克、菊花5朵，用熱水泡開，燜10分鐘即可飲用。決明子有清肝明目和潤腸的作用。若飲用後出現腹瀉情況，可減少決明子的用量。
養肝益氣鱸魚鍋
材料：鱸魚一尾、黃耆3錢、枸杞3錢、紅棗6枚、高麗菜、香菇、生薑適量。
製作方法：
- 將所有食材洗淨，鱸魚切片備用。
- 將中藥材、薑片、香菇放入水中，以慢火燉煮約1小時，加入適量鹽及酒調味。
- 食用前加入高麗菜一起烹煮，最後將鱸魚片以涮涮鍋方式稍微涮過即可食用。
功用：鱸魚肉質軟嫩且富含優質蛋白質，搭配黃耆、枸杞子及紅棗等養氣補肝中藥材，既能補氣血又能養眼。此外，藥材的特殊香氣可增加湯品的鮮甜味，在寒冷的冬天適量食用，不僅能暖身，還不會因補氣而導致口乾舌燥。