馬蹄食譜｜下火降燥補肺涼肝 5款馬蹄水食譜推薦 1種食法有助預防流感

馬蹄，又稱荸薺，是一種水生植物的地下球莖，其性味甘寒，入肺、胃經，具有清熱解毒、利尿通便、生津止渴的功效，常被用來緩解口乾舌燥、咽喉腫痛及便秘等症狀。馬蹄富含膳食纖維、維生素C及鉀，口感清甜爽脆，既能促進腸道健康，又能增添飲品與粥品的獨特風味。以下將介紹5款以馬蹄為主的食譜供讀者參考。

