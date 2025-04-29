馬蹄食譜｜下火降燥補肺涼肝 5款馬蹄水食譜推薦 1種食法有助預防流感
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馬蹄，又稱荸薺，是一種水生植物的地下球莖，其性味甘寒，入肺、胃經，具有清熱解毒、利尿通便、生津止渴的功效，常被用來緩解口乾舌燥、咽喉腫痛及便秘等症狀。馬蹄富含膳食纖維、維生素C及鉀，口感清甜爽脆，既能促進腸道健康，又能增添飲品與粥品的獨特風味。以下將介紹5款以馬蹄為主的食譜供讀者參考。
1. 經典馬蹄水
所需材料
- 馬蹄 8個（約300克）
- 清水 1公升
- 冰糖（可選） 適量
- 枸杞 10克
製作方法
- 馬蹄洗淨去皮，切小塊；枸杞用清水沖洗。
- 將馬蹄與清水放入鍋中，大火煮沸。
- 轉小火煮20分鐘，加入枸杞再煮5分鐘。
- 若喜歡甜味，可加入冰糖攪拌至溶解。
- 過濾後可熱飲或冷藏後飲用，清爽養身。
功效
清熱解毒、生津止渴、利尿通便，適合夏季或口乾舌燥者。
飲用宜忌
- 適合：熱性體質、便秘或咽喉不適人士。
- 不適合：脾胃虛寒或腹瀉者，因馬蹄性寒，過量可能加重症狀。
2. 馬蹄綠豆粥
所需材料
- 馬蹄 6個（約200克）
- 綠豆 50克
- 糯米 50克
- 清水 1.5公升
- 製作方法
- 綠豆與糯米洗淨，浸泡1小時；馬蹄去皮切小塊。
- 將綠豆、糯米與清水放入鍋中，大火煮沸。
- 轉小火煮30分鐘，加入馬蹄繼續煮15分鐘至粥稠。
- 若需甜味，可加入少許冰糖調味。
- 熄火後靜置5分鐘，可直接食用或冷藏後享用。
功效
清熱解毒、消暑利濕、健脾養胃，適合夏季或皮膚痤瘡者。
飲用宜忌
- 適合：熱性體質、易長痘或水腫人士。
- 不適合：體寒或消化不良者，因綠豆與馬蹄性寒，過量易傷脾胃。
3. 馬蹄紅棗水
所需材料
- 馬蹄 8個（約300克）
- 紅棗 6顆
- 冰糖（可選） 適量
- 清水 1.2公升
製作方法
- 馬蹄去皮切塊，紅棗洗淨剪開去核。
- 將馬蹄與紅棗放入鍋中，加入1.2公升清水。
- 大火煮沸後，轉小火慢煮25分鐘。
- 若喜歡甜味，可加入冰糖攪拌至溶解。
- 過濾後可熱飲或冷藏後飲用，溫潤養身。
功效
補氣養血、清熱潤肺、滋潤肌膚，適合氣血不足或皮膚乾燥者。
飲用宜忌
- 適合：面色蒼白、皮膚乾燥或便秘人士。
- 不適合：糖尿病患者慎加冰糖，脾胃虛寒者不宜過量。
4. 馬蹄雪耳粥
所需材料
- 馬蹄 6個（約200克）
- 雪耳 10克
- 糯米 50克
- 清水 1.5公升
製作方法
- 雪耳浸泡1小時，剪去硬蒂撕小塊；馬蹄去皮切塊；糯米洗淨浸泡30分鐘。
- 將糯米與清水放入鍋中，大火煮沸。
- 轉小火煮20分鐘，加入雪耳與馬蹄再煮20分鐘至粥稠。
- 若需甜味，可加入冰糖調味。
- 熄火後靜置5分鐘，可直接食用或冷藏後享用。
功效
滋陰潤肺、養顏美容、清熱解毒，適合秋冬或皮膚乾燥者。
飲用宜忌
- 適合：乾咳少痰、皮膚乾燥或熱性體質者。
- 不適合：體寒或腹瀉者，因雪耳與馬蹄性寒，過量可能加重不適。
5. 馬蹄甘蔗水
所需材料
- 馬蹄 6個（約200克）
- 甘蔗 200克
- 茅根 15克
- 清水 1.2公升
製作方法
- 馬蹄去皮切塊，甘蔗洗淨切小段，茅根用清水沖洗。
- 將所有材料放入鍋中，加入1.2公升清水。
- 大火煮沸後，轉小火慢煮30分鐘。
- 過濾後可熱飲或冷藏後飲用，清甜解暑。
- 若需甜味，可加入少許冰糖調味。
功效
清熱開胃、消暑生津、利尿解毒，適合夏季或口渴者。
飲用宜忌
- 適合：熱性體質、口乾舌燥或暑熱不適人士。
- 不適合：脾胃虛寒或糖尿病患者，因甘蔗含糖量高，需適量。
選購與保存馬蹄重點
選購馬蹄時，應挑選外皮光滑、色澤深褐、按壓堅硬無軟爛的果實，重量較沉者水分充足。避免選擇表面有斑點、異味或損傷的馬蹄。保存時，馬蹄可用濕布包裹或放入紙袋，置於冰箱冷藏，約可保存1-2週。已削皮的馬蹄應浸泡於清水中避免氧化，並於2-3天內食用完畢。由於馬蹄生長於泥土中，食用前需徹底清洗並削皮，以確保安全。
生食馬蹄具抗菌功效
功效方面，中醫角度認為馬蹄性寒，可清熱降火、補肺涼肝、消食化痰，但亦由於其性寒，糖尿病患者、孕婦、容易腸胃不適者不宜多食，亦可考慮配合紅棗或蓮子等溫性食物一同食用，以平衡其寒性。
從現代營養角度，馬蹄含豐富維他命B雜、維他命C及礦物質，其鉀含量亦高有助降血壓，亦包含抗氧化物阿魏酸；有研究顯示，阿魏酸可抑制度乳癌細胞生長並加速其死亡，對抑制皮膚癌、甲狀腺癌、肺癌均有幫助。
另外，有研究指馬蹄含有的「荸薺英」有抗菌作用，可抑制金黃葡萄球菌、大腸桿菌、產氣桿菌、綠膿桿菌等。然而荸薺英屬於不耐熱抗菌物質，加熱後即會分解並喪失抗菌作用，但同時要注意馬蹄外皮容易帶菌，如有意生食必須將外皮徹底去淨，並且用鹽水浸泡約10分鐘，亦有研究建議不要生食馬蹄以減低風險。
馬蹄去皮簡易法
馬蹄外皮容易藏菌，但同時馬蹄的外皮亦出名難削。要簡單將馬蹄去皮，其實可以參考與薯仔去皮同樣的「冷縮熱脹」方法；先將簡單洗過一次的馬蹄放入滾水烚約3分鐘，令其表皮軟化，然而立即將馬蹄浸入冰水之中，利用一冷一熱令其皮肉分離，之後就可以輕鬆用刀或刨皮器具將馬蹄去皮。