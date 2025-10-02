高血壓｜55歲男常捱夜血壓爆錶 連食木瓜3個月血壓復常 醫生拆解：放鬆血管兼護眼

一名55歲打工仔最近因身體不適就醫，檢查後發現血壓高達150 mmHg，必須依賴藥物控制。在醫生建議下，患者透過多做運動、戒除不良習慣及減肥後，對藥物依賴逐漸減少，最終成功停藥。醫生強調，患者在改變生活方式期間食用大量木瓜，其中豐富的鉀及鎂對放鬆血管及降低收縮壓就有顯著幫助。

