高血壓｜55歲男常捱夜血壓爆錶 連食木瓜3個月血壓復常 醫生拆解：放鬆血管兼護眼
一名55歲打工仔最近因身體不適就醫，檢查後發現血壓高達150 mmHg，必須依賴藥物控制。在醫生建議下，患者透過多做運動、戒除不良習慣及減肥後，對藥物依賴逐漸減少，最終成功停藥。醫生強調，患者在改變生活方式期間食用大量木瓜，其中豐富的鉀及鎂對放鬆血管及降低收縮壓就有顯著幫助。
頭痛半年 55歲男求醫揭患高血壓
台灣腎臟科醫生洪永祥最近於當地節目分享病例，指該名55歲上班族過去並無慢性病史，但近半年來開始頭痛，體重亦無故增加約5公斤（約10磅）。他求醫後接受檢查，發現血壓高達150 mmHg（理想值應低於120 mmHg），需要藥物治療。
戒煙減肥+食木瓜 3個月後血壓回復正常
洪永祥指患者屬煙民並經常外出用膳，得知要食降血壓藥後難免緊張。如不欲長期食藥，洪醫生建議事主及早改變生活習慣，包括每星期做5日中等強度的有氧運動，減少捱夜、戒煙，並儘量避免外出用膳，同時多食用多樣化蔬果。
3個月後，患者複診時體重減少5公斤（約10磅），血壓收縮壓降至100，逐少減藥後血壓亦能穩定維持，最終完全無須食藥。患者又指除戒除不良習慣及規律運動外，他在這段期間亦食用了大量木瓜，不僅視力改善，便秘問題也得到解決。
木瓜有助放鬆血管
洪永祥指出，木瓜熱量低，每100公克僅含38大卡，富含維他命A，對眼睛健康有益，所含的鉀和鎂對於放鬆血管及降低收縮壓有顯著效果，特別適合有代謝症候群問題的人士食用。然而洪永祥提醒，木瓜含有較高的鉀，對於腎臟疾病患者或需控制鉀攝取量的人來說，應特別注意，並避免將木瓜打成汁飲用。