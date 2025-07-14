高血壓｜全港190萬人患高血壓 醫生推洛神花茶加1物降血壓 改善血管功能防中風心肌梗塞

本港推算有190萬人有高血壓問題；由於高血壓一般無明顯症狀，患者或要到病情惡化始揭發問題，令中風、心肌梗塞之類嚴重疾病風險大增。有醫生就推薦在洛神花茶裡面再加入1種材料，簡單自製降血壓茶，幫助大家改善血管健康、減低相關疾病風險。

