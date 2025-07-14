高血壓｜全港190萬人患高血壓 醫生推洛神花茶加1物降血壓 改善血管功能防中風心肌梗塞
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本港推算有190萬人有高血壓問題；由於高血壓一般無明顯症狀，患者或要到病情惡化始揭發問題，令中風、心肌梗塞之類嚴重疾病風險大增。有醫生就推薦在洛神花茶裡面再加入1種材料，簡單自製降血壓茶，幫助大家改善血管健康、減低相關疾病風險。
洛神花綠茶的功效與製作方法
綜合台灣傳媒報道，減重專科醫生楊智雯指洛神花含有豐富的花青素和多酚類物質，這些成分有助於擴張血管、改善血液循環，並降低收縮壓和舒張壓；與此同時，綠茶則富含抗氧化劑，尤其是兒茶素，研究顯示兒茶素能改善血管功能並降低血壓。
楊智雯指，洛神花綠茶的製作方法十分簡單，只需將洛神花及綠茶葉按一定比例混合沖泡即可：
- 使用約兩朵洛神花搭配半湯匙綠茶
- 沖炮時先將洛神花放入熱水中浸泡5分鐘，再加入綠茶泡4分鐘即
- 建議不要加糖，則血糖偏高人士亦可安心飲用
如何挑選洛神花
洛神花的新鮮產季在每年10月至11月。如在非產季購買並使用洛神花，台灣農糧署建議選擇乾燥洛神花來製作茶飲；選購乾燥洛神花時，應選擇顏色自然暗色、果萼完整、破碎少且略帶酸味的產品；而新鮮洛神花則應選擇顏色鮮豔、碩大飽滿、完整且有自然酸味的為佳。
推算190萬港人高血壓
根據香港衞生署2020-22年度的人口健康調查，香港15歲及以上人口中，高血壓的患病率為29.4%。以香港約650萬人口（15歲及以上）估算，意味約190萬人患有高血壓。相比2014年的患病率 27.7%（約180萬人），高血壓問題在香港或有增加趨勢。
高血壓病徵
高血壓一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病，所以高血壓常被稱為「隱形殺手」。不過血壓太高也可引致眩暈、視線模糊不清、頭痛、疲勞和面部發紅等症狀。
高血壓高危因素
超過90%的高血壓個案無法確定明確的病因。這些個案均診稱為原發性高血壓。一些高危因素令人較易患上高血壓，包括：
- 攝取過多鹽分
- 肥胖
- 靜態生活模式
- 吸煙
- 飲酒過量
- 睡眠不足
- 壓力
- 高血壓家族史
- 年齡越大等
少數病人可被確定病因，這些病因包括腎病、內分泌疾病和某些藥物。
高血壓預防方法
均衡和低鹽的飲食、保持體能活躍及適中體重、戒煙、避免飲酒和處理壓力均有助預防高血壓。另外，接受血壓量度能及早發現高血壓以作適當的治療，預防高血壓併發症的出現。