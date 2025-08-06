高血脂｜患者不靠食藥不做運動 戒1種飲品解決高血脂 2個月膽固醇激減36%

血脂或膽固醇高低會受多種因素影響，飲食亦是其中一環。有醫生分享一名高血脂患者向來飲食不檢點，尤其鍾愛1款飲品幾乎每日必飲。其後他聽從醫生建議調節飲食，2個月後成功令總膽固醇下降逾3成，三酸甘油酯更是大幅下降67%，成效相當顯著。

