高血脂｜患者不靠食藥不做運動 戒1種飲品解決高血脂 2個月膽固醇激減36%
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血脂或膽固醇高低會受多種因素影響，飲食亦是其中一環。有醫生分享一名高血脂患者向來飲食不檢點，尤其鍾愛1款飲品幾乎每日必飲。其後他聽從醫生建議調節飲食，2個月後成功令總膽固醇下降逾3成，三酸甘油酯更是大幅下降67%，成效相當顯著。
未食藥無做運動 戒1種飲品搣甩高血脂
台灣整合醫學醫生姜冠宇於社交平台帖文分享病例，指一名男患者原本因肝功能異常住院，出院後檢查發現高血。院方雖有處方降血脂藥，但事主服藥並不規律，甚至曾自行停藥1個月。期間患者嘗試調整飲食，並將以往每餐必飲的可樂完全戒除，但同時並未有特別做運動。
相隔2個月總膽固醇大減36%
如是者持續2個月，覆診時的驗血報告顯示患者的總膽固醇從245 mg/dL下降至157 mg/dL，降幅達36%，迅速從偏高下降至正常範圍；三酸甘油酯則從360 mg/dL降至119 mg/dL，降幅足足67%，改善甚為顯著。
姜冠宇指出，三酸甘油酯對於飲食改變，特別是減少含糖飲料的攝取，反應非常敏感。他進一步解釋，指事主的「好膽固醇」（高密度脂蛋白／HDL-C）從33 mg/dL上升至36 mg/dL，雖然仍低於建議標準（高於40 mg/dL）但經已有所增加；另一方面，事主的「壞膽固醇」（低密度脂蛋白／LDL-C）就從141 mg/dL下降至98 mg/dL，符合低於130 mg/dL的標準。
姜冠宇指出，臨床上如發現血脂數值在短期內大幅改變，可能會懷疑是檢驗或標本有問題。然而上述這個案例的數據趨勢一致，不僅是總膽固醇，連三酸甘油酯及LDL亦大幅下降，同時HDL則稍微上升，如果是單純抽錯血應不會出現如此系統性的變化。
三酸甘油酯對糖敏感 控制飲食可在短期內改善
姜冠宇指出，從「餐餐飲可樂」到「完全戒可樂」，等於大幅減少糖分與熱量攝取；三酸甘油酯對精製糖和過量熱量攝取非常敏感，短期內即可顯著改善。其他生活方式的微調如減少高油、高糖、高熱量的攝取同樣亦有幫助，如再配合定期運動或更大幅地控制飲食，對三酸甘油酯及HDL可能有更大好處。