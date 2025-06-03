減肥飲食｜實測半年激減37磅 芽菜減肥法同時增肌 木村公開食譜專家3招保營養

芽菜因其低熱量、高膳食纖維及多種營養成分，近年經常於各名人的減肥餐單中出現，包括影帝黃秋生以及日本型男木村拓哉都是「芽菜愛好者」，木村甚至曾在節目上分享自己的芽菜食譜，有意「飽住減肥」的朋友不妨參考一下。

