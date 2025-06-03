減肥飲食｜實測半年激減37磅 芽菜減肥法同時增肌 木村公開食譜專家3招保營養
廣告
芽菜因其低熱量、高膳食纖維及多種營養成分，近年經常於各名人的減肥餐單中出現，包括影帝黃秋生以及日本型男木村拓哉都是「芽菜愛好者」，木村甚至曾在節目上分享自己的芽菜食譜，有意「飽住減肥」的朋友不妨參考一下。
半斤芽菜的熱量只有70卡，同時含有豐富膳食纖維，令它成為減肥食物的「常客」。綜合傳媒報道，著名藝人黃秋生就曾透過食芽菜瘦身，在每日早晚食水煮芽菜並配合固定運動之下，體重在1個月內從82公斤（約180磅）減至72公斤（約158磅）。台灣藝人蔣偉文則試過用大量芽菜取代澱粉，半年內成功將體重由接近100公斤減到83公斤，相差足足17公斤（約37磅）。
在日本，一代男神木村拓哉就就曾於朝日電視台節目《作家事吧!!!》（家事ヤロウ!!!）透露平時會依靠芽菜維持身材，並大方與觀眾分享獨門「燒肉芽菜沙律」食譜，其材料及製作方法如下：
木村拓哉燒肉芽菜沙律食譜
材料
400克豆芽菜、生菜或椰菜半個、250克豬裏脊肉片、蔥花少許
調味料
芝麻油、味醂、蘋果醋、蒜泥、鹽、胡椒等適量
製作步驟
- 芽菜烚1分鐘後撈起備用；生菜切絲後浸冰水。
- 芽菜瀝乾攤凍，加入適量芝麻油、味醂、蘋果醋、蒜泥調味，混合均勻。
- 用芝麻油開鑊，炒熟豬肉片，並加入適量鹽、胡椒調味。
- 椰菜絲伴碟，加入芽菜，最後放上豬肉片。依個人喜好加入蔥花，淋上蘋果醋，完成。
低脂低熱量 芽菜成減肥妙品
豆芽菜減肥法獲得不少專家推薦。營養師趙函穎指出，黃豆芽富含β-胡蘿蔔素和葉酸，而綠豆芽則以維生素C、鉀、鈣等礦物質見長。無論是綠豆芽還是黃豆芽，都具有高纖低脂的特性，熱量低且富含膳食纖維。
但要注意，單靠芽菜減肥可能導致營養不均衡；過度用芽菜替代主食，甚至全餐只食芽菜容易缺乏蛋白質及碳水化合物等其他營養素，故此建議食芽菜的同時搭配蔬菜、肉絲或低脂海鮮，以全面攝取營養素。
提升芽菜減肥效果3大秘訣
要提高芽菜減肥效果，日本營養師井澤綾華提出以下3個烹調重點供大家參考：
1.使用微波爐：避免長時間加熱或烚芽菜，以免維他命B、C等水溶性營養素流失。以600W微波爐加熱3分鐘即可食用；如仍要用滾水烚熟則應避免時間過長。
2.流水清洗：以流動的清水清洗芽菜，不需長時間浸泡，因浸水水過久可能導致營養素流失。
3.避用高熱量調味料：豆芽菜風味清淡，調味時應避免過量添加醬油或沙律醬，以免攝取過多額外熱量。
圖片來源：IG@kajiyarou