健康食譜｜補鈣護髮更勝黃豆 養生專家推薦黑豆漿食譜 低脂低熱量護血管防白髮

豆漿不一定要用黃豆製作。有養生專家指出，黑豆其實同樣適合作為豆漿基底，其營養價值甚至比尋常豆漿更高；黑豆富含蛋白質、大豆異黃酮，以及比黃豆更豐富的鈣質與鐵質，有助補鈣、防貧血，特別適合懷孕婦女、更年期女性及骨質疏鬆患者飲用。

