健康食譜｜補鈣護髮更勝黃豆 養生專家推薦黑豆漿食譜 低脂低熱量護血管防白髮
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豆漿不一定要用黃豆製作。有養生專家指出，黑豆其實同樣適合作為豆漿基底，其營養價值甚至比尋常豆漿更高；黑豆富含蛋白質、大豆異黃酮，以及比黃豆更豐富的鈣質與鐵質，有助補鈣、防貧血，特別適合懷孕婦女、更年期女性及骨質疏鬆患者飲用。
鈣質、鐵質更勝黃豆 黑豆漿護髮養顏促進代謝
據《健康2.0》報道，台灣養生專家、癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，豆類是優質蛋白的良好來源，日常飲用豆漿不但可強化免疫功能、補充體力及修復組織，更有助預防肌少症、養護皮膚和頭髮，促進新陳代謝等等，益處可謂相當多元化。
此外，陳月卿指黑豆含有的多種微量元素如鋅、銅、鎂、鉬、硒及氟，對延緩老化及降低血液黏稠度同樣有幫助。
黑豆低升糖 熱量較白豆漿更低
報道又指出，黑豆的升糖指數（GI）只有18，屬於低升糖食物。黑豆富含膳食纖維，可延緩血糖吸收，同時它具備豐富花青素、抗性澱粉及蛋白質，可幫助穩定血糖。熱量方面，每100克黑豆漿的熱量約39大卡，較白豆漿的60大卡為低；而無論是黑豆漿或白豆漿，挑選上建議選擇無糖或低糖，對血糖控制較佳。
黑豆紫薯奶漿製作方法
陳月卿就特別推薦一款「黑豆紫薯奶漿」，用料結合黑豆、紫薯、黑木耳與黑芝麻，其優點在於高鈣、抗癌、抗老化且有效護齒。她解釋指紫薯富含天然強效抗氧化物質「花青素」，它有助抗癌、保護心血管、消化道及呼吸道健康，並防止肝腎萎縮；黑芝麻則低脂低熱量，具有補鈣、促進排便、保護心血管及預防白髮的功效。
- 材料：蒸熟黑豆50克、蒸熟紫薯60克、蒸熟黑木耳50克、黑芝麻粒10克，以及熱水200毫升
- 製作方法：只需將所有材料放入攪拌機，蓋緊後高速打約60秒即可完成。