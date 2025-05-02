飲食健康｜齋啡降血壓預防慢性病 醫生推薦加1配料效果加倍 預防糖尿心臟病即睇製作方法

云云健康飲食法當中，地中海飲食近期常受追捧，當中的橄欖油亦被視為地中海飲食的核心之一。有醫生就指出，黑咖啡（齋啡）富含天然抗氧化物，適量飲用可降低慢性腎病風險，如再配合橄欖油將更適合糖尿病、心臟病或腎臟疾病的慢性患者。

