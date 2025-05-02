飲食健康｜齋啡降血壓預防慢性病 醫生推薦加1配料效果加倍 預防糖尿心臟病即睇製作方法
台灣腎臟科專家洪永祥於社交平台提到，橄欖油向來就是地中海飲食的核心，被譽為世界上最健康的食用油之一，尤其是特級冷壓初榨橄欖油（EVOO）；EVOO未經精煉，保留了橄欖果實中的單元不飽和脂肪酸、多酚、維生素E及多種抗氧化劑。近年越來越多研究顯示，每天攝取EVOO具有多種健康益處，尤其是以生飲方式攝取時，其活性成分能夠更完整地被人體吸收並發揮作用。
每日兩杯齋啡降慢性腎病風險
另一方面，洪永祥指黑咖啡富含天然抗氧化物，如綠原酸、多酚與咖啡因，具備抗氧化、抗發炎、促進新陳代謝的功效。研究顯示，適量飲用黑咖啡（每日1至2杯）可降低慢性腎臟病風險，改善腎臟血流，穩定血糖與血壓，對腎臟有保護潛力。此外，黑咖啡的利尿作用有助於代謝體內廢物，避免毒素累積。對腎臟病患者來說，無糖無乳的黑咖啡能避免多餘磷、鉀與飽和脂肪的攝取相對友善。
橄欖油咖啡易入口 抗氧化同時提神
特級初榨橄欖油常有淡淡苦味或辛辣味，許多人無法接受生飲。洪醫生就建議將橄欖油加入熱黑咖啡，製成「橄欖油咖啡」。這種搭配不僅能讓橄欖油的健康成分更容易入口，也結合了咖啡的抗氧化與提神效果，成為忙碌現代人簡單又健康的選擇。
橄欖油咖啡3大製作方法
有連鎖咖啡店早前曾推出「橄欖油拿鐵」，在歐美掀起話題但評價兩極。洪醫生建議，製作橄欖油咖啡時要選用100%特級冷壓初榨橄欖油（EVOO），以確保多酚與抗氧化物含量。他又推薦以下3種製作方法供大家參考：
1.採用電動奶泡機（推薦）
最推薦的方法：將熱黑咖啡倒入杯中，加入EVOO，使用電動奶泡機高速攪打10～20秒，直到油脂乳化、形成細緻泡棉。
2.採用攪拌機
將黑咖啡與橄欖油一同倒入果汁攪拌機內，高速攪打約10～20秒，質地如拿鐵，風味融合度最佳。
3.用保溫杯搖勻（最簡單）
將黑咖啡與EVOO一起倒入耐熱手搖保溫瓶，密封搖晃約20～30秒，直到部分乳化。
飲用建議與注意事項
- 建議熱飲，避免冰飲導致腹瀉或油脂凝結
- 每日早餐後飲用，或作為早餐飲品
- 每天1～2杯（咖啡240ml＋橄欖油10～15ml）即可
易心悸者慎飲
洪醫生提醒，對咖啡或橄欖油過敏者、腸躁症患者、膽囊切除者應從小劑量開始或避免飲用。有心悸、腹瀉傾向者不建議飲用。