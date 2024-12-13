一種早餐食物食太多 女子半年生10粒大腸瘜肉 醫生警告：癌變風險增95%
大腸癌是全球第二大致命癌症，其成因亦往往與飲食有關。有值得我們高度關注。有肝膽腸胃科醫生分享病例，指一名女子因為每天食用一種早餐常見食物，半年後發現大腸內出現了10顆瘜肉。醫生指出，大腸瘜肉可能引發大腸癌的風險高達95%。如果身體出現12種症狀，可能是大腸癌的警號。
每日食一種肉 女子減4磅卻生10粒息肉
肝膽腸胃科專科醫生吳宗勤在其Facebook專頁上分享，一名女子3年前進行大腸鏡檢查時僅發現1顆大腸瘜肉，但在最近的檢查中，瘜肉數量竟增至10顆。醫生詢問她在這3年間是否有吸煙、飲酒、服用保健品的習慣，或飲食習慣是否有所改變，但女病人都一一否認。
女病人透露，自己過去一年她嘗試一種網上介紹的減肥方法，近半年來每天食用煙肉，體重的確減輕約2公斤（約4.4磅）。吳醫生指出，煙肉屬於加工醃製食品，是大腸癌的高風險食物，建議她停止這種飲食方式。
大腸息肉潛在風險 癌變機會或高至95%
台灣重症科醫生黃軒在Facebook上指出，息肉是人體組織表面長出的贅生物，通常被視為良性腫瘤。然而，腺瘤性息肉（Adenomatous polyp）被認為是一種癌前病變，若不及時切除，可能演變為癌症。針對大腸息肉，黃醫生指出，大腸發炎性息肉通常不易癌變，但大腸瘤性息肉的癌變風險較高。根據相關數據顯示，約80%至95%的大腸癌是由大腸息肉惡變引起的，這反映出大腸息肉如不及時處理，惡化成癌症的風險相當高。
居致命癌症第2位 大腸癌年殺2,200港人
大腸癌位列香港最常見癌症第2位。於2021年，大腸癌新症共有5,899宗，佔本港癌症新症總數15.3%。在2021年，每十萬香港人口中即有80宗新增大腸癌個案。男性和女性的發病年齡中位數分別為68歲及68歲。特定年齡組別發病率自50歲起顯著上升。大腸癌新症以男性居多，於2021年男女新症比例約為1.4比1。另外，大腸癌在本港致命癌症中排第2位。2021年大腸癌導致2,298人死亡，佔癌症死亡總數15.2%。
大腸癌4大高危因素
大腸癌的風險因素包括飲食中的纖維含量不足、進食大量紅肉和加工肉食、缺乏體能活動、肥胖、飲酒和吸煙。據統計，以下類別的人士患上大腸癌的機會較高︰
- 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」。
- 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」。
- 過往有大腸瘜肉。
- 有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（即父母、兄弟姊妹或子女）。
大腸癌5大病徵 早期可以無症狀
早期的大腸癌或全無症狀。大腸癌的常見徵狀包括：
- 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血。
- 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）、大便後仍有便意。
- 無故體重下降。
- 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）。
- 身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈。