一種早餐食物食太多 女子半年生10粒大腸瘜肉 醫生警告：癌變風險增95%

大腸癌是全球第二大致命癌症，其成因亦往往與飲食有關。有值得我們高度關注。有肝膽腸胃科醫生分享病例，指一名女子因為每天食用一種早餐常見食物，半年後發現大腸內出現了10顆瘜肉。醫生指出，大腸瘜肉可能引發大腸癌的風險高達95%。如果身體出現12種症狀，可能是大腸癌的警號。

