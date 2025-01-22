跌倒骨折3個月即康復 93歲護理師5大養生祕訣 必飲1款茶每日2杯抗氧化

日本一名高齡護理師於89歲時曾因踩單車時意外摔倒、引致骨折。難得的是她僅花3個月即康復，隨即重返護理院工作。現年93歲的她就大方分享5大養生祕訣，當中除了親自處理家頭細務之外，亦習慣每日飲1款茶以助抗氧化，令她至今依然精力充沛。

