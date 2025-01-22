跌倒骨折3個月即康復 93歲護理師5大養生祕訣 必飲1款茶每日2杯抗氧化
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日本一名高齡護理師於89歲時曾因踩單車時意外摔倒、引致骨折。難得的是她僅花3個月即康復，隨即重返護理院工作。現年93歲的她就大方分享5大養生祕訣，當中除了親自處理家頭細務之外，亦習慣每日飲1款茶以助抗氧化，令她至今依然精力充沛。
綜合日本傳媒報道，93歲的日本護理師細井惠美子已經在護理行業工作超過70年，至今仍每週工作三天，照顧比她年輕的患者。她的工作包括協助患者進食、提供情感支持、教授手工藝課程及腦部鍛練，甚至能為失智症患者提供護理，並帶領長者參加如採竹筍等活動。
4年前意外跌斷骨 事隔3個月極速康復
細井惠美子不僅精力充沛、思維敏捷，她在89歲時曾因摔車而骨折，但透過復健，她在三個月內康復並重返工作崗位。究竟是什麼讓她在如此高齡仍能保持活力，享受豐富的人生呢？
逆齡婆婆5大養生原則
1. 工作到最後一刻
細井惠美子表示，她希望通過工作為他人帶來歡樂，並以此方式度過人生的最後時光。日本精神科醫師和田秀樹指出，持續工作、與社會互動及交流，有助於預防失智症，並延緩其症狀的出現。
2.親力親為做家務
細井惠美子親自打理家務，從清潔到烹飪都親力親為。日本物理治療師上村理繪建議，高齡者可通過家務增加日常活動量，避免久坐不動，從而減少肌力衰退及臥床風險。
3.保持充足水分攝取
高齡者常因怕頻尿而減少飲水，但這可能導致脫水及健忘。建議健康狀況允許的高齡者，每天至少攝取1500毫升的水分。
4.愛喝茶
細井惠美子每天至少喝兩杯350毫升綠茶。綠茶中的兒茶素等多酚具有抗氧化及抗發炎作用，紅茶也有類似效果。研究顯示，每天喝五杯以上的綠茶可降低12%至23%的死亡風險。
5.重視早餐
早餐是細井惠美子最重視的一餐，包括白飯、雞蛋、火腿、鮭魚、蔬菜、醋漬小菜及味噌湯等。午餐則享用護理機構的營養餐，晚餐則避免高脂肪食物，並注意不過量進食，若晚餐時間較晚，則會減少份量以減輕身體負擔。
健康法則因人而異
細井惠美子提醒，健康習慣因人而異，每個人的生活習慣及身體狀況不同，適合的飲食內容也會有所差異。例如，她每天需要攝取1000毫升以上的水分，並額外喝茶及味噌湯，但對於需要限制水分攝取的腎臟病患者，這樣的做法並不適合。因此，民眾不應盲目模仿她的做法，應隨時觀察自身的身體狀況，並在有疑慮時諮詢醫師或營養師。
圖片來源：影片截圖