常食隔夜餸增胃癌風險 9類食物不宜放雪櫃隔夜 3種菜風險高拆解自保5招
常食隔夜餸增胃癌風險 9類食物不宜放雪櫃隔夜 3種菜風險高拆解自保5招目錄
飲食致癌胃癌5大常見共通點
因長期食隔夜餸菜，引致罹患胃癌甚至致命的個案並不罕見。翻查資料，類似個案一般有以下共通點，並於身體出現腹脹、胃痛後始接受檢查，到確診時往往已是末期，藥石無靈：
- 相隔一段長時間始買餸一次（如一星期一次）
- 每次煮餸份量較多，將剩餘飯菜冷藏並分批再食
- 多以微波爐翻熱隔夜餸菜
- 部分餸菜會存放在雪櫃一段長時間
- 部分個案有進食過期食物習慣
9類食物不宜放隔夜
鄭州人民醫院急診醫學科副主任醫生高建凱指出，雖然雪櫃的低溫環境能延長食物的保存時間，但並不具備殺菌功能。雪櫃中可能存在沙門氏菌、桿菌性痢疾、志賀氏菌和李斯特菌等致病菌，這些細菌一旦感染人體，可能引發健康問題，甚至導致敗血症等嚴重併發症。高醫生又提出有3類食物不應長放雪櫃冷藏，包括：
1.主食類
如糕點、小麥、花生、大米、玉米、高粱等，這些食物容易發霉，可能滋生黃麴毒素，導致中毒或致癌。
2.海鮮類
如魚、蝦、螺、蟹、蜆等，長時間存放會導致鹽溶性蛋白質流失，可能引發中毒，並滋生李斯特菌，造成中毒、腹瀉、腦膜炎等問題。
3.堅果類
如開心果、花生、核桃、杏仁、瓜子、腰果等，這些食物也容易發霉，長期存放可能產生黃麴毒素，對健康構成威脅。
據武漢市武昌區人民政府網站資料，在低溫保存、放置於乾淨的密封容器或保鮮膜的情況下，部份食物可在24小時內食用，但同時亦有6種食物則不宜隔夜食用，包括：
1.雪耳、隔夜蘑菇
野生或人工培育的雪耳、蘑菇通常含有大量硝酸鹽，如存放日子過長建議丟棄。
2.綠葉菜
莖葉類蔬菜的硝酸鹽含量最高，根莖類和花菜類介乎中間，瓜果類則稍低。如同時購買大量蔬菜應先吃葉菜類，煮熟後健康4小時內吃完，即使吃不完亦不應隔夜。
3.海鮮
螃蟹、魚類、蝦類等海鮮放隔夜後會產生蛋白質降解物，損害肝腎功能。如果買太多建議用保鮮袋/保鮮盒妥善裝好，放入冰格等下次再煮。
4.湯水
湯水長時間放在鋁或鐵製容器，有機會釋放出對人有害物質。另外不建議在湯水中加入鹽等調味料。
5.滷味
滷味放雪櫃保存亦未能完全保障安全；尤其是夏天，滷味最好避免隔夜食。
6. 涼拌菜
涼拌菜在製作過程中已較容易受到多種污染，即使放雪櫃冷藏都容易變質。
蔬菜放隔夜易產生亞硝酸鹽 3種菜最高危
食用長時間存放雪櫃的餸菜而引致的健康問題，很多時是由於食物裡面的亞硝酸鹽而起。據食安中心資料，硝酸鹽於環境及植物（包括蔬菜）中自然存在；硝酸鹽本身並無毒性，但與自然存在於蔬菜裡面的酶或細菌接觸後，就有可能轉化為亞硝酸鹽，人體於攝取大量亞硝酸鹽就有機會引致急性中毒。根據台灣環境部化學物質管理署資料，亞硝酸鹽在酸性或高熱的環境下會與胺產生反應，產生出已知致癌物「亞硝胺」。
蔬菜裡面的硝酸鹽含量會受多種因素左右，如種植環境、貯存方法（時間、溫度等），以及是否經過去皮、水洗或煮熟等等。事實上，食安中心曾檢測73種巿民經常食用而未經烹煮的蔬菜，發現葉菜類蔬菜（如莧菜、小棠菜）及紅菜頭硝酸鹽含量較高。具體檢測結果如下：
|蔬菜種類
|測試樣本
|硝酸鹽含量平均值 （毫克∕公斤）
|範圍 （毫克∕公斤）
|葉菜類
|娃娃菜、豆苗、潺菜、莧菜、大白菜∕黃芽白、菜心、芥蘭、唐生菜、枸杞菜、芫茜、西生菜、青通菜、油麥菜、芥菜、白菜/小白菜、紅莧菜、小棠菜、菠菜、西洋菜、白通菜
|2100
|79 至 6300
|莖類
|蘆筍、竹筍、西芹、中國芹菜、綠豆芽、大豆芽菜
|830
|8 至 4600
|塊根和塊莖類
|紅菜頭、甘筍、薑、粉葛、蓮藕、馬鈴薯、青蘿蔔、紅蘿蔔、白蘿蔔、番薯、芋頭、馬蹄、沙葛
|720
|檢測不到至 4100
|蕓薹屬（甘藍科）蔬菜、葉球甘藍、花莖甘藍
|西蘭花、椰菜花、椰菜
|620
|16 至 2800
|鱗莖類蔬菜
|韮黃 、韮菜花、韮菜、蒜頭、蒜心、洋葱、葱
|520
|5 至 2300
|瓜菜/果菜類（葫蘆科）
|苦瓜、青瓜、節瓜、南瓜、絲瓜、冬瓜、翠玉瓜
|370
|11 至 1400
|豆類
|四季豆、青豆角、毛豆、荷蘭豆、蜜糖豆
|140
|檢測不到至 830
|瓜菜/果菜類（菇類）
|雞脾菇、金菇 、秀珍菇、鮮冬菇、草菇、白蘑菇
|14
|檢測不到至 140
資料所見，葉菜類含有的硝酸鹽一般較高，其中又以莧菜、小棠菜和白菜3種葉菜的硝酸鹽含量最高，平均含量每公斤超過3,500毫克；相對而以，豆類及菇類的硝酸鹽含量則較少。
避免硝酸鹽危害5招
1.用水浸泡
由於硝酸鹽可溶於水，因此清洗焯菜能減少硝酸鹽含量
2.用水焯
菜心、莧菜及西芹用水焯一至三分鐘後，硝酸鹽含量減少12%至31%
3.去皮
把蔬菜清洗和去皮，可減少硝酸鹽的含量
4.避免攪碎
新鮮蔬菜攪碎成菜泥會加快硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽
5.低溫冷藏
在攝氏零下18度以下，硝酸鹽會停止轉化為亞硝酸鹽（攝氏0至-4度，硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽的速度很低）
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