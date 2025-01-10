常食隔夜餸增胃癌風險 9類食物不宜放雪櫃隔夜 3種菜風險高拆解自保5招

胃癌是香港常見的癌症。在2021年，胃癌新症共有1,306宗，並導致631人死亡，佔癌症死亡總數4.2%。除家族遺傳因素以外，胃癌成因多與飲食相關，長期間高鈉飲食以及過量攝入亞硝酸鹽都被視為原因之一。《日日健康》為你綜合多方專家意見，歸納出因飲食導致胃癌的高危因素，及其預防方法。