全球9大健康食物 有效降膽固醇預防糖尿 一款堅果奪冠防高血壓心臟衰竭
全球9大健康食物 有效降膽固醇預防糖尿 一款堅果奪冠防高血壓心臟衰竭目錄
全球9大健康食物營養價值
9.鯛魚
提供人體無法合成的9種必需胺基酸，有助於肌肉生長和免疫力維持。
8.紅菜頭葉
富含多種礦物質和維他命，有助於消化、降血壓和維持骨骼健康。
7.豬乸菜
富含維他命，具有抗氧化、保護視力和預防骨質疏鬆的功效。
6.南瓜籽
有助於控制胰島素水平，降低血糖。
5.奇亞籽
富含水溶性膳食纖維，抗氧化能力比藍莓高三倍。
4.比目魚
富含蛋白質和Omega-3，且重金屬含量極低。
3.鱸魚
含豐富蛋白質且易於消化，有助於補充體力。
2.番鬼荔枝（釋迦）
富含維他命A、B、C，維他命C含量比檸檬多近三倍。
1.杏仁
BBC嚴選全球100大健康食物第10至20位
BBC在2020年對超過1000種未加工食品進行分析，根據其營養含量評選出全球100大健康食物。除了上述9種食物外，以下是排名第10至20位的健康食物及其營養價值：
10.鯛魚
含有蛋白質、鈣、鉀、硒及可溶性膠原蛋白。
11.香料用香芹
富含硼、氟化物和鈣，對骨骼和牙齒有益。
12.芹菜
是維生素、礦物質和氨基酸的重要來源。
13.西洋菜
有助於對抗礦物質缺乏症。
14.橘子
富含類胡蘿蔔素隱黃質、維他命A和高糖。
15.青豆
含有豐富的磷、鎂、鐵、鋅、銅和膳食纖維。
16.梭魚
孕婦應避免食用。
17.明太魚
脂肪含量低於1%。
18.葱
是維生素K的豐富來源，並含有大量銅、磷和鎂。
19.紫椰菜
含有維他命A、C及鈣。
20.大西洋鱈魚
「健康飲食金字塔」原則
部分食物營養價值特別高，但要吃得健康還是必須注重飲食均衡；衞生署提醒，健康飲食建議可參考「健康飲食金字塔」原則，多吃蔬菜及水果，進食適量的肉、魚、蛋和奶類及其代替品，減少油、鹽、糖類；並以去肥剩瘦，多採用低油量的烹調方法如蒸、燉、炆、烚及白焯，或用易潔鑊煮食，並減少煎炒及油炸，以求達致飲食均衡、促進健康。
正確食物種類
不同食物有不同的營養價值，而單一的食物無法提供人體所需的所有營養素。根據健康飲食金字塔，我們於日常飲食中應包含各食物類別，同時也要進食每一大類別中不同的食物，以吸收各種營養素，滿足身體需要。
進食正確分量
進食太多或太少都不利於身體健康，我們的身體每天需要一定分量的營養素來維持最佳狀態。如果進食量不足，就很可能出現營養不良或相關營養缺乏的症狀；相反，若進食過量，則可導致營養過剩或增加肥胖的機會。因此，要維持身體健康，我們需進食合適的分量。
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