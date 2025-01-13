全球9大健康食物 有效降膽固醇預防糖尿 一款堅果奪冠防高血壓心臟衰竭

全球9大健康食物 有效降膽固醇預防糖尿 一款堅果奪冠防高血壓心臟衰竭目錄 全球9大健康食物營養價值

BBC嚴選全球100大健康食物第10至20位

「健康飲食金字塔」原則

正確食物種類

進食正確分量

英國媒體BBC曾經評選出全球100大健康食物，當中有9款食物因其卓越的營養價值而名列前茅。肥胖醫學專科醫生許芷瑜在其YouTube頻道中指出，這些食物不僅營養豐富，還具有降膽固醇、防糖尿病和促進血液循環等多種健康功效。其中杏仁就被評為最健康的食物，而一種維他命C含量比檸檬高三倍的水果則位居第二。