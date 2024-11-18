41款蔬果比拼1款獲100分 具6大優勢營養高熱量低 預防癌症心臟病更護膚
權威組織活力蔬果排行榜 西洋菜獲滿分
綜合外媒報道，CDC推薦食用41種「超強活力蔬果」，以降低慢性病的風險。根據研究，若一種蔬果每100千卡熱量能提供17種重要營養素的每日攝取量10%或以上，即被視為「活力蔬果」。研究人員測量了47種未經烹調的蔬果每100克的卡路里及17種重要營養素的含量，包括鉀、纖維、蛋白質、鈣、鐵、硫胺素、核黃素、菸鹼酸、葉酸、鋅，以及維他命A、B6、B12、C、D、E和K。最終，有41種蔬果符合「超強活力蔬果」的標準，其營養密度評分及排名如下：
活力蔬菜排名：第31至41位
第41位（10.41分）：白肉西柚
第40位（10.51分）：番薯
第39位（10.69分）：韭蔥
第38位（11.39分）：黑莓
第37位（11.43分）：蕪菁
第36位（11.58分）：瑞典蕪菁
第35位（11.64分）：紅肉西柚
第34位（12.23分）：青檸
第33位（12.91分）：橙
第32位（13.89分）：冬南瓜
第31位（16.91分）：白蘿蔔
活力蔬菜排名：第21至30位
第30位（17.59分）：士多啤梨
第29位（18.28分）：西生菜
第28位（18.72分）：檸檬
第27位（20.37分）：番茄
第26位（22.60分）：紅蘿蔔
第25位（24.51分）：椰菜
第24位（25.13分）：椰菜花
第23位（25.92分）：芥蘭頭
第22位（27.35分）：蔥
第21位（32.23分）：抱子甘藍
活力蔬菜排名：第11至20位
第20位（33.82分）：南瓜
第19位（34.89分）：西蘭花
第18位（37.65分）：火箭菜
第17位（41.26分）：紅椒
第16位（46.34分）：蒲公英葉
第15位（49.07分）：羽衣甘藍
第14位（54.80分）：蝦夷蔥
第13位（60.44分）：法國苦白菜
第12位（61.39分）：芥菜
第11位（62.12分）：蕪菁葉
活力蔬菜排名：第1至10位
第10位（62.49分）：寬葉羽衣甘藍
第9位（63.48分）：羅馬生菜
第8位（65.59分）：番茜
第7位（70.73分）：生菜
第6位（73.36分）：菊苣
第5位（86.43分）：菠菜
第4位（87.08分）：紅菜頭葉
第3位（89.27分）：莙薘菜
第2位（91.99分）：大白菜
第1位（100分）：西洋菜
此外，經測試後，有6種蔬果未能符合「超強活力蔬果」的標準，包括紅桑子、柑、小紅莓、大蒜、洋蔥和藍莓。
西洋菜六大健康益處
多名營養師接受外媒《霍士新聞》訪問時指出，西洋菜對健康有至少6大優勢，除可降低患癌及心臟病風險外，更具有保持皮膚緊緻光澤的美容效果：
1.營養豐富且熱量低
西洋菜富含維生素K、A、C、B，以及鎂、鈣、鉀等，對骨骼健康和免疫系統有益。每天食用三杯西洋菜即可獲得超過50%的維生素K、A、C的每日建議攝取量，且不會增加體重。
2.保護心血管健康
西洋菜含有抗氧化劑，能減少發炎和氧化壓力，這些都是心臟病的關鍵因素。其所含的β-胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素有助於改善心臟和血管功能，並且硝酸鹽成分有助於降低血壓。
3.降低癌症風險
西洋菜與降低慢性病和癌症風險有關，含有硫代葡萄糖苷等植物化學物質，能防止DNA損傷，特別是降低肺部和消化道癌症的風險。
4.促進荷爾蒙平衡
西洋菜中的維生素B群、鈣和鎂有助於神經傳導物質的平衡、壓力反應和新陳代謝，對荷爾蒙平衡至關重要。
5.支援肝臟排毒
西洋菜含有硫等化合物，能增強人體的自然排毒過程，支持肝臟功能，促進毒素的過濾和廢物的排除。
6.保持皮膚緊緻光澤
西洋菜中的維生素C、β-胡蘿蔔素和葉黃素等抗氧化劑能保持皮膚彈性和光澤，維生素C更是膠原蛋白生成的關鍵，有助於減少細紋。