41款蔬果比拼1款獲100分 具6大優勢營養高熱量低 預防癌症心臟病更護膚

美國疾病控制與預防中心（CDC）對41種「超強活力蔬果」進行詳細排名，結果顯示，一種蔬菜以滿分100分的成績，超越了羽衣甘藍和西蘭花等「超級食物」，奪得第一名。這種蔬菜不僅營養密度最高，還具有強大的防癌能力，更是港人經常食用蔬菜之一。

