糖尿病｜45歲女逆轉嚴重糖尿病 調節飲食2個月血糖降66% 專家教5大重點1項運動飯後必做
糖尿病是否一旦確診就要食一世藥？甚至要打一世胰島素？台灣家醫科醫生李思賢近日分享病例，指一名45歲患有嚴重糖尿病女子，胰臟功能原本已瀕臨衰竭，各項指數「爆錶」。在沒有依賴打針的情況下，事主單靠飲食調整與生活型態改善，短短兩個月便將血糖狂降66%，成功令胰臟細胞「起死回生」。醫生更公開5大日常穩血糖習慣，其中一種可以坐著做的運動亦有助降血糖。
糖化血色素達12% 胰臟功能剩8.9%
台灣家醫科醫生李思賢在Facebook專頁指出，該名45歲女病人初診時狀況極度嚴峻。一般人的糖化血色素（HbA1c）正常值應在4.0至5.6%之間，但她高達12%；空腹血糖正常值應低於99 mg/dL，她卻飆升至211 mg/dL。
最令人擔憂的是，其耐糖測試血糖飆破300 mg/dL，但胰島素分泌卻毫無反應。數據顯示，負責分泌胰島素的胰島β細胞（Beta Cells）功能指標僅剩8.9%。
李醫生解釋，這代表患者的胰臟細胞已處於極度疲勞甚至衰竭邊緣。在傳統醫療邏輯下，這類個案通常會被判定為「藥石無靈」，建議直接施打胰島素。
嚴格控制飲食 2個月後血糖大跌胰臟復活
然而，病人並沒有放棄。在經過兩個月的嚴格飲食調整與生活型態優化後，複診數據令醫生都感到驚訝：
- 糖化血色素：由 12% 降至 7.4%
- 空腹血糖：由 211 mg/dL 狂降至 72 mg/dL（跌幅約66%）
- β細胞功能：由 8.9% 大幅提升至 105.6%
李醫生形容，病人現時不再需要讓胰臟「開OT」，身體能精準且輕鬆地維持代謝平衡。這證明了即使數據再嚴重，透過精準的飲食管理，都能給予身體喘息與重生的機會。
5大日常習慣控制血糖
李思賢醫生同時分享了5個有助穩定血糖的日常習慣，適合所有關注血糖的人士參考：
1.餐前飲醋：降峰值達30%
餐前適量飲用醋類飲品是穩糖首選。
- 方法：用餐前10至15分鐘，飲用15至30毫升經稀釋的蘋果醋或釀造醋。
- 原理：醋酸能抑制雙醣酶與活化AMPK機制，有效降低餐後血糖峰值達15%至30%。
2.辦公室必做：坐姿踮腳尖
對於長時間久坐的打工仔，這是一個不費力也不流汗的「懶人運動」。
- 方法：坐著時持續進行腳跟「抬起、放下」的動作。
- 原理：利用小腿的比目魚肌（Soleus Muscle）進行氧化代謝，能持續消耗血液中的葡萄糖與血脂。
3.進食順序：菜 肉 飯
調整次序是成本最低的控糖法。
- 方法：嚴格遵循「先食纖維類蔬菜，再食蛋白質與油脂，最後才食碳水化合物（飯/麵）」的順序。
- 原理：纖維能延緩胃部排空，避免血糖如過山車般急速攀升。
4.晝夜節律斷食：日落後不進食
配合生理時鐘進食。
- 方法：睡前3至4小時停止進食，或日落後不再進食。
- 原理：睡眠荷爾蒙「褪黑激素」會令胰臟減少分泌胰島素。若太晚進食會破壞此機制，容易造成胰島素阻抗。
5.冷暴露刺激：沖冷水涼
- 方法： 淋浴結束前，沖30至60秒冷水，或適度降低室內冷氣溫度。
- 原理： 低溫能活化體內的棕色脂肪組織，強迫身體燃燒葡萄糖以產生熱能，達致降糖效果。