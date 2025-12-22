脂肪肝｜28歲打工仔患脂肪肝爆錶6倍 戒2種食物半年不藥而癒 揭肥仔肝元兇非肉類油炸

飲食對脂肪肝影響深遠，即使年輕亦未必可化解風險。一名年僅28歲的打工仔因長期沉迷手搖飲品、甜食及有食宵夜習慣，年紀輕輕便驗出重度脂肪肝，更合併出現肝纖維化。其後他痛定思痛，在短短5個月內透過戒糖、控制飲食及規律運動，竟令脂肪肝與肝纖維化奇蹟地完全消失。專科醫生強調，雖然目前醫學界尚無專門藥物消除脂肪肝，但只要堅持「減糖、減重、運動」三部曲，病情絕對可以逆轉。

