脂肪肝｜28歲打工仔患脂肪肝爆錶6倍 戒2種食物半年不藥而癒 揭肥仔肝元兇非肉類油炸
狂飲「廢水」食宵夜 肝指數超標6倍
肝膽腸胃科醫生梁程超早前分享該宗病例，28歲的男事主是不折不扣的「嗜甜一族」，幾乎每日一杯手搖飲品，加上愛吃甜點及宵夜。在一次健康檢查中，其肝指數（GPT/ALT）竟飆升至120，遠超正常標準值的17，證實患上重度脂肪肝，且肝臟已出現纖維化跡象。
事主其後下定決心戒除上述三種不良飲食習慣，並積極配合運動及飲食控制，5個月後體重由91公斤激減至78公斤，不但身形清減，複檢時更發現脂肪肝已徹底消失，肝指數回復正常，連原本不可逆似的肝纖維化也成功逆轉。
梁醫生指出，所謂脂肪肝，是指肝臟內的脂肪重量超過肝臟總重量的5%。這不單是肝臟問題，更是全身代謝異常的警號。自2020年起，世界肝臟醫學會已將其更名為 「代謝相關脂肪性肝病」，意味著它與代謝症候群息息相關。
即使沒有明顯症狀，若超音波檢查發現脂肪肝，且符合以下任何一項條件，即屬高風險族群：
- 患有第2型糖尿病
- 體重過重：身體質量指數（BMI）≧ 23 kg/m²。
- 具兩項以上代謝異常指標：例如三酸甘油酯過高、高密度膽固醇（好膽固醇）偏低、處於糖尿病前期或發炎指數（CRP）升高。
抽血正常勿盡信 心血管死亡風險更高
不少市民誤以為「抽血檢查合格」就代表肝臟健康。梁醫生提醒，脂肪肝初期往往無聲無息，即使血液檢查數值正常，亦可能已患病，因此極易被忽視。
若對脂肪肝置之不理，病情恐會演變成「肝病3部曲」：由肝纖維化惡化至肝硬化，最終導致肝癌。更令人擔憂的是，由於患者本身伴隨代謝異常，最終死於中風、心肌梗塞等心血管疾病的風險，其實遠高於死於肝癌。因此，一旦發現患病，絕不可掉以輕心。
食齋少油都有事？醫生揭「果糖」屬元兇
很多病人感到困惑：「我平日飲食清淡、不吃油炸又不喝酒，為何會有脂肪肝？」梁醫生解釋，現代人患病的主因，往往源於含糖飲料與精緻澱粉。
特別是手搖飲品、果汁、餅乾及甜點中常見的「果糖」，進入人體後幾乎全數由肝臟進行代謝，並會轉化為三酸甘油酯儲存。梁醫生強調，單靠糖分，即使完全不攝取油脂，肝臟一樣能堆積大量脂肪，這正好解釋了為何許多體型偏瘦或茹素的人士，依然逃不過脂肪肝的魔掌。
醫生教路3大原則 減重5%即見效
針對逆轉病情，梁醫生坦言目前並無特效藥，最有效的解方只有「減重」。醫學研究證實，只要減去5%體重，就能顯著改善脂肪肝；若肝臟已發炎或纖維化，減重幅度達7%則可大幅改善發炎程度。
- 持之以恆減重：這是逆轉病情的基礎，只要體重穩定下降，肝臟健康便有望回復。
- 規律運動：提升身體的代謝消耗率，燃燒多餘熱量，減少脂肪囤積。
- 調整飲食（減醣）：此為重中之重。必須嚴格戒除含糖飲料及酒精，減少進食白飯、麵包等精緻澱粉，並避免攝取過量果糖。