《不如食豪D》｜曾比特初吻班主任？肥仔黑材料曝光揭炸頭由來
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。今晚（22 日）起又有新搞作，逢周一至周五晚九點半，推出 14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持，每集請來不同嘉賓、名人，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，配以高級食材將小食豪華煮，進入華麗的味覺回憶。
一連 14 集的節目嘉實陣容鼎盛，出場序為曾比特、泳兒、譚玉瑛、堪輿學家皓云師傅、馮盈盈、陳葦璇、林迪安、林沚羿父女、Gin Lee、糖妹及導演火火。節目會與他們以食材為切入點，從那些年沒有能力購買食材的辛酸，談到背後的回憶，分享被食物感動過的故事。藉楊尚友（Christian）高超烹調技術，配以名貴食材，打造超豪的「回憶之
味」跟嘉賓及觀眾分享。
今晚（22 日）起一連兩集打頭陣登場的嘉賓是歌星曾比特，爆炸頭已成為他的標記。談到最難忘回憶，是跟已故父親吃快餐的滋味，他感性表示︰「爸爸成日帶我周圍食，一餐都係十幾蚊食街邊嘢、快餐店食炸雞翼已好開心，我哋好 close。」Christian 特意為
他預備了法國布雷斯雞、黑松露、白松露及龍眼蜜作食材，配襯街頭小食，創製出「胸松撈」（黑松露烤雞扒撈即食麵）、「雞粉腸」（烤雞串配腸粉）、「白蜜仔」（白松露龍眼蜜雞蛋仔）3 個 Mix & Match 菜式。
楊尚友一邊煮，曾比特一邊歎現場的貓屎咖啡及魚子醬。他提到入行前為食經歷︰「嗰時喺一間炸雞店（已結業）打工，一盤炸雞有 8 件，我就炸夠 9 件，偷食一件。又試過同事炸咗一盤雞，明明夠兩枱客食，點知賣咗一枱之後，返嚟啲炸雞唔見晒，因為畀我食晒。」他又自爆最貴一餐食了足足 7,000 元，但不方便透露同枱對象是誰，他懶神秘說︰「講咗會畀公司鬧。」
明晚（23 日）曾比特繼續爆料，講到中三初戀故事，對象是唱歌認識的女生，曾比特竟然話︰「初吻咪喺班主任房……」嚇到 6 號一臉驚愕忍不住反問︰「你講堅？喺班主任間房 kiss？」自知玩大了的曾比特慌忙澄清︰「It is impossible，應該係女仔屋企樓下，好開心好直接。」節目中曾比特揭當年燙爆炸頭的由來，是誤打誤撞。當年參加歌唱比賽，心目中原本想燙一款韓星小髦髮型，卻變成爆炸頭，反而成了自己的商標。同場曾比特應導演要求，展示久未露面的雙耳。節目尾聲他被揭「黑材料」，6 號展示一張曾比特入行前的肥仔相，望落竟然跟身旁楊尚友有幾分相似，想知更多曾比特秘聞，密切留意節目播映。