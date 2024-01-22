《不如食豪D》｜曾比特初吻班主任？肥仔黑材料曝光揭炸頭由來

J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。今晚（22 日）起又有新搞作，逢周一至周五晚九點半，推出 14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持，每集請來不同嘉賓、名人，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，配以高級食材將小食豪華煮，進入華麗的味覺回憶。