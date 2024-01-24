不如食豪D｜朱茵惹浪蝶累譚玉瑛被推周星馳梁朝偉電眼失靈譚玉瑛重提同性戀傳聞
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持；14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，逢周一至周五晚九點半播映。每集請來不同嘉賓、名人，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，藉 Christian 高超烹調技術配以高級食材，打造超豪的「回憶
之味」跟嘉賓及觀眾分享。
明晚（25 日）輪到譚玉瑛出場，她堪稱香港人的大姐姐、永恆的兒童節目主持人。早年主持的《閃電傳真機》、《430 穿梭機》、《放學 ICU》等兒童節目，先後「湊大」三代人。名廚楊尚友（Christian）專登為她炮製一道「法式香草田雞腿」。譚玉瑛表示當年初學
品酒，經常光顧一間五星級酒店的中菜廳，試過一味「椒鹽田雞腿」後，自此成了每趟必食的一道菜。
譚玉瑛在兒童節目先後與周星馳、梁朝偉等巨星合作，陸浩明（6 號）自然趁機八掛一番。當中困擾多年，周星馳打小朋友的謎團，譚玉瑛親自解開︰「我真係未見過佢打小朋友，佢直頭廢事啋你。就算啲小朋友問佢啲 nonsense 問題，佢都係『唓』跟住就走，
佢嘅表情係『廢事同你講咁多』，唔會郁手。」她透露周星馳為人沉默，不太喜歡說話。6 號則好奇譚玉瑛有否被梁朝偉的「電眼」電過，她斬釘截鐵表示︰「無喎，做嘢就做嘢，就算電都唔覺，可能淨係我係咁。啲人仲試過話我同性戀添，等第時我嫁你就
知。」節目中譚玉瑛提到最豪一餐，是 30 年前跟另一半到法國品嚐的 fine dinning，二人吃足 4 小時，埋單要 7,000 多元。
講起兒童節目，當然不能不提女神朱茵，她雖然只擔任了半年主持，但已引來狂風浪蝶。譚玉瑛爆料時猛讚朱茵︰「佢真係好醒，有位大家都好憎嘅男主持同朱茵獻殷勤，問要唔要幫佢買早餐。佢真係話『好吖，你幫我買咩咩咩啦』，嗰位男仕即刻撲去買。」接住章玉瑛同朱茵坐上公司車準備出外景，該男主持氣沖沖趕來，一手撥開譚玉瑛，眼中只有朱茵遞上早餐，譚玉瑛說︰「我係被撥嗰個，所以好記得。」至於當事人是誰，明晚會有交代。
此外，譚玉瑛好飲好食偏愛紅酒，她自爆家中珍藏一支 82 年 Lafite 紅酒，全靠另一位兒童節目主持蔡子健，明晚會有答案。