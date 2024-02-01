不如食豪D｜金句連環爆！蜘蛛俠武指林迪安與王陸浩明對決，林沚羿秀功夫唱跳
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。由陸浩明（6 號）、名廚楊尚友（Christian）主持；14 集自家製旗艦綜藝節目《不如食豪 D》，逢周一至周五晚九點半播映。每集請來不同嘉賓、名人，根據他們最難忘、最有故事的菜式為基礎，藉 Christian 高超烹調技術配以高級食材，打造超豪的「回憶
之味」跟嘉賓及觀眾分享。
今晚（1 日）同明晚（2 日）一連兩集嘉賓，是國際級武術指導林迪安兼演員同囡囡林沚羿（Venus）。Christian 自然不會待慢，預備了史上最貴親子炸雞（炸雞配魚子醬）、「教
我如何不咬他之一腳傾城」（烤帝王蟹腳配魚子醬香檳汁）。
林迪安先後為《22 世紀殺人網絡》、《蜘蛛俠 2》等荷李活大片擔任武指，連帶當時只有3 歲的 Venus 亦參與《蜘蛛俠 2》演出。外表兇神惡煞的林迪安，不單是一名慈父，而且非常詼諧。在搞 gag 方面，連素有「爛 gag 王」稱號的 6 號都甘拜下風。序幕由 6 號問起兩父女互相稱謂開始，林迪安一臉認真說︰「其實 Venus 叫我，有個專稱日本名『淋
巴暢通』，因為佢成日叫我『林爸』，我話淋巴梗係要暢通唔好塞啦。」金句一浪接一浪，當 Christian 教授炸雞秘訣，在於先用大火後再收細，林迪安爆出金句︰「『大先』好
緊要，我哋年尾咪成日去黃『大仙』還神……」6 號這次不甘示弱，即場回贈︰「人哋問你啲嘢使唔使、要唔要呀，我話『唔洗』驚污糟。」但薑始終是老的辣，林迪安為烤蟹腳命名為 「教我如何不咬他之一腳傾城」，菜名充滿電影感。此次，6 號最終投降認輸說︰「真係估唔到迪安哥下一句講咩。」
節目中 Venus 被問到會否傳承父親衣缽當打女時，Venus 認真的說︰「其實有諗過呢樣，
入咗行啲人覺得我好打得，但係由細到大，成日探爹哋班，佢亦都試過教我一兩招，但我真係無乜武打天份。」林爸爸表示每趟開戲前都會安排訓練，囡囡差不多都有參加，但明顯她沒有這方面天份。但仍不忘展現父愛，為 Venus 打氣說︰「阿女放心去做夢
啦，老竇會支持你嘅，I love you。」
此外，昨晚（31 日）嘉賓歌手陳葦璇，近日在網上自家頻道推出《素人家居改造系列》大受歡迎，已拍了逾 20 集。其中一集為一間住了「一人兩貓」的公屋進行大翻新，獲網民激讚。昨晚她以自創的「頹廢旁白」介紹「番海梨梨地」（韓牛他他配海膽）及 Ho Ho Hack（肉眼蓋炒年糕）兩道菜。又分享在韓國當練習生的歲月，最搞笑是講似粗口的台山話，要強行翻譯先明內容。