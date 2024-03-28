不正常愛情研究所

不正常愛情研究所｜7位主持齊聚火花四射 周四晚10點J2熱鬧開播

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清談節目《不正常愛情研究所》逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映，今晚（28 日）播出一集，7 位主持麥惠琪（Susuca）、伍倩彤（Gillian）、金永衡（Kim）、文頌男（Koba）、及 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen｜陳國麟（Doniven）悉數出動擔任主持。

今晚（28 日）終極篇（左起）Karen、Susuca、Koba、Jojo、Doniven、Gillian、Kim 7位主持齊集。（圖片來源：TVB）
今晚（28 日）終極篇（左起）Karen、Susuca、Koba、Jojo、Doniven、Gillian、Kim 7位主持齊集。（圖片來源：TVB

今晚（28 日）《不正常愛情研究所》播出第 91 集，7 位主持濟濟一堂講出當主持的感受之餘，在節目中終極互數對方。《聲夢傳奇 2》出身的 Kim 是最後期加入節目的主持，他誇口雖然半途出家，但一直「驚都未驚過」。此話一出即時惹來其餘 6 位主持反擊，有片有真相被翻「黑材料」，回帶片段中見到 Kim 第一次擔任主持一職時，不只說話口震震，雙手又顯出非常不安。在避無可避之下 Kim 即刻認輸，兼轉風向話︰「係驚嘅，但當時好努力跟住 Doniven 個 flow。」

Kim 被各人爆初做主持時手震兼口震。（圖片來源：TVB）
Kim 被各人爆初做主持時手震兼口震。（圖片來源：TVB

Kim 在今晚節目兩度中槍，節目中各主持間會隱名互傳訊息，Kim 收到的訊息是「你好癲無顧型象，係冒住分手嘅 risk 嚟做節目。每集調戲女嘉賓，讚女嘉賓點樣點樣好，得閒暗示差唔多要搵個更好，令我懷疑呢度拍緊《非誠勿擾》，希望你女朋友睇唔到」。原來訊息是出於 Jojo，她跟 Kim 說︰「剛剛你爭住打畀暉哥（林映暉），又不斷讚 Gillian 靚女，我係你女朋友真係想鍊死你。」

Jojo 取笑 Kim 做每集節目，都冒分手危險。（圖片來源：TVB）
Jojo 取笑 Kim 做每集節目，都冒分手危險。（圖片來源：TVB

各主持在終極一集言行都去到好盡，Gillian 收到的短訊更加露骨「你好靚，真係好靚，靚就贏咗。最記得係 Doniven 話要食你嘅臭鮑魚……」。原來是出自 Kim 的手筆，他解釋「臭鮑魚」是指 Gillian 下廚煮給大家食的鮑魚有臭味。Gillian 自言當日是以「有故事的

Doniven、Gillian 以「有故事的人」身份加入成為主持。（圖片來源：TVB）
Doniven、Gillian 以「有故事的人」身份加入成為主持。（圖片來源：TVB

人」身份加入節目，要數到最難忘一次，是一集題為「棉花糖女孩」，她認真的說︰「當日製作組幫大家 P 相，真係好多謝佢哋，畀我認識自己，我肥咗真係搞唔掂。」

在「棉花糖女孩」一集製作組為各主持 P 了一輯肥仔肥妹相。（圖片來源：TVB）
在「棉花糖女孩」一集製作組為各主持 P 了一輯肥仔肥妹相。（圖片來源：TVB）

除了「爆料」今集亦有令人感動的情景，Susuca 與 Jojo 分別為患病的 Koba 送上祝福，

Susuca 講到對 Koba 的印象時表示︰「初初識你嗰個月開廠就傾偈，知你又拍拖又分手。有日見到你腰痛不停問你咩事，後來你公布患病消息，咁細個就要經歷咁多嘢，加油快啲好返，做你想做嘅事。」接住她在節目中哭成淚人，反過來要 Koba 安慰。

Susuca 想起 Koba 的病況，忍不住喊起來。（圖片來源：TVB）
Susuca 想起 Koba 的病況，忍不住喊起來。（圖片來源：TVB）

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