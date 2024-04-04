不正常愛情研究所｜Doniven沙律愛巢揭祕 花式自殺大數女友「罪狀」老老稱謂背後愛意

逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映的清談節目《不正常愛情研究所》，上周已圓滿播映完畢。緊接 3 集將播出「番外篇」，各主持跳出錄影廠，到訪各主持的家居，揭開他們「behind the scene」私人一面。