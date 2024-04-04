不正常愛情研究所｜Doniven沙律愛巢揭祕 花式自殺大數女友「罪狀」老老稱謂背後愛意
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逢周四晚 10 點 J2（82 台）播映的清談節目《不正常愛情研究所》，上周已圓滿播映完畢。緊接 3 集將播出「番外篇」，各主持跳出錄影廠，到訪各主持的家居，揭開他們「behind the scene」私人一面。
今晚（4 日）一集《不正常愛情研究所》「番外篇」，黃紫恩（Jojo）與胡敏芝（Karen）將走訪陳國麟（Doniven）屋企，揭開他不為人知的一面。Doniven 跟女友張沛樂（沙律）
拍拖接近半年，去年聖誕各自在網上貼相放閃，宣示主權。而 Doniven 亦與沙律共築愛巢，新居遷入不足一個月。Doniven 跟過風水師蘇民峰學習風水命理，一入屋他就跟二位女仕介紹，各人就座的地方為全屋風水最好的地方，他自豪表示︰「呢個係天醫位，有財又有助姻緣，平時同女朋友就坐係度睇電視。」講到得意忘形的 Doniven，開始大數女朋友「罪狀」，他自爆先是砌傢俬嘈交，最後要自己完成︰「好多嘢唔識，又覺得自己好叻，掛衫勾又整到鬼死咁高，話靚喎。而家每次攞衫都要伸直隻手。」
到參觀主人房時，Jojo 非常欣賞睡床猛讚好舒服，更即場試彈力，感覺非常滿意。二位女仕又發覺 Doniven 將與女友的自畫像放在床尾，他解釋︰「放床尾可以成日見到大家囉，是但一個出咗去，只要瞓喺張床，就可以見到大家。」聽落都非常甜蜜。之後 Jojo又發現一張寄給沙律的名信片，並讀出內容「老老，我在日本努力工作中，但每分每秒都好掛住你呀！等我返嚟呀！Love you」到底「老老」隱含甚麼密碼？密切留意今晚節目播映，不容錯過。
Doniven 接受訪問時表示母親已見過女友沙律，表示非常滿意，他說︰「媽咪話 okay
呀，幾好。」被問到是否已到談婚論嫁階段時，Doniven 表示言之尚早︰「當然未啦，暫時相處下了解吓先。」
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圖片來源：圖片來源：TVB