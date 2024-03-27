《世界養生組織》｜陳自瑤習森林浴療癒心靈 黃翠如正念瑜伽釋壓力
以養生為賣點的原創節目《世界養生組織》，逢周一至五晚上 9點半 J2（82 台）播出。兩位主持陳自瑤（Yoyo）及黃翠如為觀眾搜羅各項養生之道，一連 13 集節目，介紹不同種類的妙法，助你延年益壽。由別開生面的森林浴、花藝養生，到傳統的瑜伽、音樂治療都有，一定有一種適合你。
趁年青保養好身體， 養生已變成當代人的畢生事業。昨晚《世界養生組織》播出第一集介紹「森林浴」。Yoyo 與翠如去到慈山寺，由山林療癒陪伴員帶領下感受大自然的靈氣，接觸花草樹木所發出的能量。她們赤腳走在草地上，有重投大自然的感覺。Yoyo 接受訪問時講到對森林浴的感覺，她說︰「同行山好唔同，森林浴講究專注自己嘅感受，放鬆心情聆聽大自然嘅聲音，感受自己嘅感覺。」在陪伴員指導下二人擁抱寺中的菩薩樹釋放負能量，Yoyo 事後表示︰「人會 calm 啲，抱嘅時候我同大樹講今日好開心有呢個緣份，可以遇見佢、攬住佢，等我充滿愛同正能量，菩薩樹畀我感覺好似一位長輩滿有智慧同慈愛。」翠如與菩薩樹話別時坦言︰「我嘅道別方法係將心中嘅重擔，向大自然訴說，希望自己下次再嚟嘅時候，可以將這些重擔放下。」
之後她們學習「行禪」與「茶禪」的禪修心法。行禪的步伐就如粵劇大老倌登場，緩緩踏出每步，期間思考淨空心靈。而茶禪的首要是合眼深呼吸放鬆身體，再透過聞香及品茶，安頓悸動的心靈，從而達至養生。
今晚播出第二集，Yoyo 跟翠如會拜訪正念瑜伽導師 Janet Lau，學習恢復身心靈健康。正念瑜伽是藉動作及冥想，達致身心靈平衡。已有多年瑜伽經驗的 Yoyo 在接觸到正念瑜伽後，大嘆:「而家先知道瑜伽可以用地、水、火、風（四大元素）演繹，真係井底之蛙。」作為瑜伽初哥的翠如表示今趟是越級挑戰，她笑言:「Janet 係瑜伽導師嘅導師，Yoyo 係學咗好耐瑜伽嘅同學仔，我係咪上錯班呢。」
Janet 講解四大元素跟心靈健康息息相關，四大元素以地代表骨骼；水代表身體的液體口水、胃液等；火代表人體消化系統；風代表呼吸。翠如向導師透露生活中常有股無形壓力，令自己透不過氣，想知道最後她如何在導師引導下，用正念瑜伽平衡身心，舒壓學習與問題共處，今晚節目會有答案。