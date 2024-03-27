《世界養生組織》｜陳自瑤習森林浴療癒心靈 黃翠如正念瑜伽釋壓力

以養生為賣點的原創節目《世界養生組織》，逢周一至五晚上 9點半 J2（82 台）播出。兩位主持陳自瑤（Yoyo）及黃翠如為觀眾搜羅各項養生之道，一連 13 集節目，介紹不同種類的妙法，助你延年益壽。由別開生面的森林浴、花藝養生，到傳統的瑜伽、音樂治療都有，一定有一種適合你。