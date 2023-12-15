中年好聲音2｜劉可為《忘記他》跳唱，張佳添大讚：「呢碟乾炒牛河愈食愈想食」，陳蒨葶神祕玩法獲贊似鄭秀文

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音2》，逢周日晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。周日晚（17 日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制 動感／情感 PK 賽！》下半場，今集將再有 2 位參賽者被淘汰。今集對戰組合如下，動感歌曲組別有，《忘記他》劉可 VS《信者得愛》陳蒨葶、《雨中感嘆號》劉威煌 VS《淑女》顏米羔；情感歌曲組別，有《愛我的人和我愛的人》陳燕娜 VS《領悟》梁浩賢、《有一種悲傷》黃劍文 VS《我要快樂》王學琳VS《背叛》沈宗賢、《不了情》王玥 VS《我應該》鄭梓浩。