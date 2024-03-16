中年好聲音2

中年好聲音2｜安雅希瘦聲驚人 伍仲衡直言無力 譚輝智表情引爆笑

tvb娛樂
東方新地

廣告

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（17 日）晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》，8 強選手將聯乘 8 位歌手合唱，爭奪最終殺入決賽的 7 強名額，此回合繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下，《一樣的月光》安雅希 X 林二汶、《Bad Boy》古淖文 x 谷婭溦 、《煩》劉威煌 x 彭家麗、《浮誇》顏米羔 x 吳業坤、《多得他》陳俞霏 x 王馨平、《我要我們在一起》黃劍文 x 林志美、《That’s why you go away》譚輝智 x 韋綺姍，以及《征服》沈宗賢 x 龔柯允。

「大魔王」安雅希與林二汶合唱《一樣的月光》，一紅一白造型上陣的兩人一唱一和非常合拍，雅希唱到尾段大晒功架飆高音，惟最近清減不少的她被批唱歌不夠氣，伍仲衡激動說：「減乜鬼肥啫，好明顯聽得出，人瘦咗把聲都瘦埋，感覺唔到我以前鍾意嘅安雅希，你睇吓二汶，佢把聲啲氣幾肥大！」肥媽說：「氣真係要練，唱歌唔係用喉嚨，係要用丹田。」張佳添則說：「如果識用丹田唱歌，肥同瘦其實係冇關係，但係減肥之後，能量可能會唔夠。」

安雅希（右）與林二汶合唱《一樣的月光》（圖片來源：TVB）
安雅希（右）與林二汶合唱《一樣的月光》（圖片來源：TVB

「最強黑馬」譚輝智與韋綺姍（Rita）合唱《That’s why you go away》，輝智賽前坦言與 Rita 老師合作壓力大，但到正式比賽時，首度挑戰英文歌的輝智與 Rita 默契十足，唱出歌曲的傷痛感覺，周國豐笑言：「你雖然做到個痛苦表情，但你個樣畀我聯想到去廁所去唔到個表情！」張佳添說：「呢首歌除咗係英文之外，其實冇乜嘢可以畀到你發揮，你有嘗試用感情去 push 自己突破框框，但無奈做到有少少急屎嘅感覺！」伍仲衡則笑言：「輝智你做漏咗樣嘢，你要錫 Rita 老師一啖，你有冇睇吳大強舊年咀咗佢一嘢？」非常搞笑。

伍仲衡教你 Define 假音

顏米羔孖住吳業坤挑戰高難度的《浮誇》，兩人一爆一靜擦出不一樣的火花，雖然米羔的演出充滿激情，惟他的假音被批出事，張佳添說：「呢首歌係啱米羔唱嘅，但你要練多少少假聲、換氣，呢首歌係超高難度。」伍仲衡則直言：「聽得出你啲假音太假，真正嘅假音係假得嚟真，輕得嚟重，無力得嚟有力，你可能要研究點唱假音！」想知道哪七位選手能殺入決賽？密切留意周日晚播出的《中年好聲音 2》。

顏米羔（右）孖吳業坤合唱《浮誇》。（圖片來源：TVB）
顏米羔（右）孖吳業坤合唱《浮誇》。（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

熱門文章

 