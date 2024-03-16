中年好聲音2｜安雅希瘦聲驚人 伍仲衡直言無力 譚輝智表情引爆笑

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（17 日）晚 9 點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》，8 強選手將聯乘 8 位歌手合唱，爭奪最終殺入決賽的 7 強名額，此回合繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下，《一樣的月光》安雅希 X 林二汶、《Bad Boy》古淖文 x 谷婭溦 、《煩》劉威煌 x 彭家麗、《浮誇》顏米羔 x 吳業坤、《多得他》陳俞霏 x 王馨平、《我要我們在一起》黃劍文 x 林志美、《That’s why you go away》譚輝智 x 韋綺姍，以及《征服》沈宗賢 x 龔柯允。