中年好聲音2

中年好聲音2｜8強爭霸戰 張佳添編曲 選手淚灑舞臺

tvb娛樂
東方新地

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歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（10 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第一回《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9 強選手將獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪 8 強席位，繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。是集出場名單如下：《讓一切隨風》劉威煌、《抉擇》譚輝智、《明星》古淖文、《為你鍾情》陳俞霏、《星夜星塵》陳蒨葶、《心債》安雅希、《仍然記得嗰一次》黃劍文、《忘盡心中情》顏米羔和《普通人》沈宗賢。「大魔王」安雅希獻唱天后梅艷芳的《心債》，她將歌曲改編成華爾滋風格，可惜未能打動評審，肥媽說：「你擺得太多感情同咬字落去，呢隻歌其實你唱得愈簡單就會愈好，呢隻歌最緊要係歌詞，阿梅唱到好似講嘢咁，如果你明白歌詞講咩，用個歌詞意思講番出嚟，咁就贏架喇！」周國豐則直言：「阿梅嘅歌係好難拿捏個感情，呢隻係其中一首，呢隻歌嗰種戚戚然、乸住乸住係好難拿捏，你今日表現係一般水準，感唔感動到我哋呢？呢首唔得。」愈唱愈強的古淖文獻唱《明星》，到尾聲時一度感觸落淚，他解釋：「好想送呢首歌畀佢，佢就係喺呢個比賽認識嘅兄弟梁浩賢，佢離開舞台時講咗一句說話深深打動到我，佢話：『我嚟得呢個舞台，我只係希望大家記得我。』我哋企得起呢個舞台，除咗透過歌聲感動大家之外，我哋只想有一個要求，就係希望大家記得我哋、記得我哋個名，就係咁簡單！」

古淖文唱到喊，話希望大家可以記得佢個名。（圖片來源：TVB）
古淖文唱到喊，話希望大家可以記得佢個名。（圖片來源：TVB

陳俞霏賽前接受製作組專訪，她透露 18 歲時曾經失聲無辦法再唱歌，她說：「我 18 歲時已經開始出嚟唱歌，因為太過消耗自己把聲同身體，一下子身體爆煲，又哮喘又生息肉，搞到聲都冇埋，醫生話我冇辦法再唱歌！」俞霏自言不是認命的人，不想毅然放棄音樂夢：「音樂陪咗我 18 年，我唔想冇咗，我係咁搵邊啲老師可以醫失聲，最後搵到美國一位叫 Seth Riggs 嘅人，佢係 Michael

陳俞霏自爆曾經失聲。（圖片來源：TVB）
陳俞霏自爆曾經失聲。（圖片來源：TVB

Jackson 嘅聲樂老師，揸住唔夠一萬蚊港紙飛去搵佢，我好幸運上咗兩堂課，把聲就好番！」

「中一生」合體獻聲致敬金庸

明晚適逢是已故武俠文學泰斗金庸先生的百歲生忌，製作組邀來「中一生」周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、顏志恒和丁文俊，獻唱多首金庸先生筆下小說改篇的劇集金曲，包括《萬水千山縱橫》、《倆忘烟水裡》、《情義兩心堅》、《始終會行運》、《雪山飛狐》、《笑傲江湖》和《世間始終你好》。此外，14 強「中二生」日前合體拍攝 14 強 MV《隆重登場》，該版本《隆重登場》由評審之一的張佳添重新編曲，正式 MV 將於周一（11 日）晚隆重首播，密切留意！

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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