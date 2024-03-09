中年好聲音2｜8強爭霸戰 張佳添編曲 選手淚灑舞臺

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（10 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．第一回《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9 強選手將獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪 8 強席位，繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。是集出場名單如下：《讓一切隨風》劉威煌、《抉擇》譚輝智、《明星》古淖文、《為你鍾情》陳俞霏、《星夜星塵》陳蒨葶、《心債》安雅希、《仍然記得嗰一次》黃劍文、《忘盡心中情》顏米羔和《普通人》沈宗賢。「大魔王」安雅希獻唱天后梅艷芳的《心債》，她將歌曲改編成華爾滋風格，可惜未能打動評審，肥媽說：「你擺得太多感情同咬字落去，呢隻歌其實你唱得愈簡單就會愈好，呢隻歌最緊要係歌詞，阿梅唱到好似講嘢咁，如果你明白歌詞講咩，用個歌詞意思講番出嚟，咁就贏架喇！」周國豐則直言：「阿梅嘅歌係好難拿捏個感情，呢隻係其中一首，呢隻歌嗰種戚戚然、乸住乸住係好難拿捏，你今日表現係一般水準，感唔感動到我哋呢？呢首唔得。」愈唱愈強的古淖文獻唱《明星》，到尾聲時一度感觸落淚，他解釋：「好想送呢首歌畀佢，佢就係喺呢個比賽認識嘅兄弟梁浩賢，佢離開舞台時講咗一句說話深深打動到我，佢話：『我嚟得呢個舞台，我只係希望大家記得我。』我哋企得起呢個舞台，除咗透過歌聲感動大家之外，我哋只想有一個要求，就係希望大家記得我哋、記得我哋個名，就係咁簡單！」