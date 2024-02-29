中年好聲音2｜彭家賢紅色跑車爆紅 陳俞霏XiX童趣演出 瀋宗賢沙宣情歌話題滿載
歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（3 月 3 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．序《九強戰！聲夢學員中二合唱！》，10 強選手將與《聲夢》學員拍住上爭奪 9 強席位，繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。
是集出場名單如下：《紅色跑車》顏米羔＋彭家賢、《我真的受傷了》黃劍文＋金永衡、《一加一》林若盈＋趙小婷、《全身暑假》陳俞霏＋XiX、《我不難過》安雅希＋黃洛妍、《一眼瞬間》沈宗賢＋趙紫諾、《敢愛敢做》譚輝智＋趙頌宜、《我們的愛》劉威煌＋劉倩彤、《祝君好》古淖文＋冼靖峰，和《灰色》陳蒨葶＋文凱婷。
本集是大家引頸以待的「中年 X 聲夢」夢幻聯乘，一眾熱愛唱歌、勇敢追夢的好聲音打破年齡界限，擦出不少火花！42 歲顏米羔與 27 歲彭家賢（Zayden）獻唱《紅色跑車》，以紅色外套上陣的二人十足兩兄弟，更特意為是次演出設計小舞步，勢要 Rock 爆舞台！伍仲衡大讚有穿透力：「呢啲歌顏米羔實食冇黐牙，你好啱唱 rock 歌，好有火呀，Zayden 今日做咗助攻，唔搶之餘好幫到米羔個
Vocal。」張佳添笑言：「感覺好正，好似哥哥帶住細佬揸架紅色跑車去溝女！」陳俞霏著 Y2K 熱鬥 XiX 零違和？
獻唱《全身暑假》的陳俞霏＋XiX 同樣值得留意，陳俞霏與 XiX 齊齊以 Y2K 打扮上場，勁歌熱舞大晒青春活力，主持婉婉笑言：「好似媽媽帶啲小朋友去
Playgroup 咁！」周國豐笑言：「俞霏真係要多謝呢 5 位小妹妹，好青春活力，令到我呢啲叔叔睇完好開心，即使有個媽媽陳俞霏喺度，成件事都好有說服力。」陳慧嫻聞言即加把嘴笑謂：「我加入都好有說服力，完全唔覺得俞霏係媽媽，最多咪係大咗 2 年嘅家姐！」肥媽則搞笑指俞霏造型「不合格」。
獻唱《一眼瞬間》的沈宗賢＋趙紫諾（Sabrina）是年齡差距最大的一組，前者 41歲、後者 15 歲，足足相差 26 年。宗賢是出了名的重炮手，人仔細細的 Sabrina則擁有一把雄渾聲線，「最萌年齡差」最終擦出不一樣的火花！雖然 Sabrina 廣東
話進步了不少，但普通話出名水皮的伍仲衡仍堅持對著 Sabrina 說普通話：「Sabrina 唱得很好，但是你很像很怕他，好像被迫的！」陳慧嫻說：「宗賢今次係最有男子氣概嘅一次，但就好似蝦緊 Sabrina 咁，感覺唔似一首情歌。」張佳添則笑指：「15 歲妹妹對住 40 幾歲叔叔，你想佢點啫，我合埋眼聽已經好開心！」合唱《灰色》的陳蒨葶＋文凱婷則大玩跳唱，畫面養眼。