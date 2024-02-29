中年好聲音2｜彭家賢紅色跑車爆紅 陳俞霏XiX童趣演出 瀋宗賢沙宣情歌話題滿載

歌唱真人騷《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2》，周日（3 月 3 日）晚 8 點 30 分翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。本集是最終樂章．序《九強戰！聲夢學員中二合唱！》，10 強選手將與《聲夢》學員拍住上爭奪 9 強席位，繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。