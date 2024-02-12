中年好聲音2｜譚輝智感動肥媽獻唱《歸來吧》奪MVP，劉可遭Foul笑場離開，陳慧嫻驚喜現身！

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，昨日初二（11 日）晚翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。昨晚一集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》下半場， 有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。經過一輪激戰，越唱越強的譚輝智獲得 93 分第三度獲得 MVP，王玥和劉可被淘汰。