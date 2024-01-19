中年好聲音2｜陳俞霏爆發「俞Chill風」，李佳獲讚定海神針，顏氏宗親終極合體唱到爆青筋！

歌唱真人騷《香港李衆勝堂保濟丸呈獻：中年好聲音 2》，由 21 日起、逢周日晚 8 點半翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持。周日（21日）晚播出一集是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》，繼續有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。本回合將分成上、下半場進行，15 強「中二生」孖住「中一生」合唱爭入 14 強，分組方法是由中一生揀選想合唱的中二生。本回合同樣設有危險區，15 組演唱完畢後，留在危險區的中二生將被淘汰！上半場出場名單如下：《莫再悲》吳大強＋鄭梓浩、《姊妹》李佳＋陳俞霏、《信自己》曹敏寶+陳蒨葶、《夢醒時分》龍婷＋王玥、《笑忘書》周吉佩＋林若盈、《如願》支嚳儀＋安雅希、《幸福之歌》顏志恒＋顏米羔和《假使世界原來不像你預期》丁文俊＋沈宗賢。