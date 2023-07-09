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他和她的喵店長｜走遍香港老店尋訪貓明星炎明熹呼籲愛護小動物茶餐廳老闆為愛犧牲旅行

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向來熱衷製作不同類型節目的 J2（82 台），除了主打食買玩及靚人靚景外，還致力搜羅別具特色及人情味的地道暖心故事，足跡遍布香港、亞洲甚至亞馬遜。明晚（10 日）起、逢周一至五晚 8 點半推出的全新節目《他和她的喵店長》，透過拜訪香港各區老店的貓明星或探訪流浪貓，揭開一段段治愈而又觸動人心的「人貓故事」，店舖老闆及街坊的開心分享，亦見證了香港時代變遷以及「港式人情味」。任聲音導航學埋香港歷史？Gigi 兩度感嘆：非常之難

本周播出的頭五集，製作組將走訪上環、旺角花墟、油麻地、石湖墟、大埔及茶果嶺，先後拜會「貓明星」招積仔、小龍女、KenKen、金金、牛牛、棉花糖、現金、花花、大咪、星仔及大埔文武廟內的文文等；為配合節目中老是常出現的可愛貓咪，製作組邀請了炎明熹（Gigi）為節目聲音導航。以個性可愛見稱的 Gigi，在一連十集的《喵店長》中發揮所長，以時而活潑、時而感性的聲音訴說「喵店長」們與店舖老闆的溫馨點滴。 Gigi 受訪時透露是首次配「咁長 VO」， 並兩度感嘆非常之難：「我好想做到配音員咁好，但真係非常之難。」Gigi 還大讚節目別具意義，自己在配音過程也學會很多：「節目記載咗貓同人一齊生活嘅場景，一齊開舖、一齊做嘢，非常有意義，同埋令我知道咗好多歷史。」身為動物愛好者的 Gigi，最後呼籲大眾要多愛惜動物：「佢哋有自己性格，有啲鍾意黐人、有啲想有自己空間，所以咩貓咪都好，希望大家唔好強求啦！」言談間「禪」味甚濃，甚是可愛。

佢淨係茶餐廳入面收養咗嘅貓咪都唔少數目，呢位係金金。
佢淨係茶餐廳入面收養咗嘅貓咪都唔少數目，呢位係金金。（圖片來源：TVB）

上環石斟店生招牌「招積仔」曾叫價十萬港元

根據節目，大部分老店店主養貓最初都是為了解決鼠患，隨著年月過去，不少「喵店長」由「工作夥伴」升呢成生命中不能捨割的親人之餘，更成為連繫店主、顧客及街坊們的重要橋樑。以首集亮相的招積仔為例，身為石斛專門店生招牌的牠，每逢周末必令舖頭擠滿膜拜人潮；與店主相處超過 15 載的牠，曾因走失令老闆文哥嚇到掉淚。文哥受訪時坦言曾有 Fans 出價十萬港元企圖買走招積仔，但遭他斷言拒絕：「唔好開價，我一定唔賣。」

琳琳：貓係生命，領養嗰刻要諗住一生一世

強調「人貓情」的《喵店長》亦借助不少「喵店長」親身經歷，帶出愛護小動物的重要信息。後晚（11 日）播出的第二集，無論是花墟 Ken Ken 或是油麻地茶餐廳的湯湯，都因為有人意外撞到牠們後不顧而去，以致一個殘疾、一個身亡；Ken Ken 更由熱愛曬太

陽、晒靚甫的自信貓咪，變成深居簡出的殘障貓咪。該集另一感人位，是油麻地茶餐廳店主琳琳，除了自身已收留了 12 隻、亦致力為其他流浪貓尋找主人；五年前開始還於每天收工後走遍橫街窄巷、擒高擒低餵飼流浪貓；為了照顧流浪貓，更連旅行也不敢去。琳琳受訪時不忘作出愛貓呼籲：「貓係生命，你想領養嗰刻，要諗住不離不棄，畀佢一個屋企。如果你做唔到，唔好為咗一時得意，諗住人有我有，領養前請三思。」

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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