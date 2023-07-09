他和她的喵店長｜走遍香港老店尋訪貓明星炎明熹呼籲愛護小動物茶餐廳老闆為愛犧牲旅行

向來熱衷製作不同類型節目的 J2（82 台），除了主打食買玩及靚人靚景外，還致力搜羅別具特色及人情味的地道暖心故事，足跡遍布香港、亞洲甚至亞馬遜。明晚（10 日）起、逢周一至五晚 8 點半推出的全新節目《他和她的喵店長》，透過拜訪香港各區老店的貓明星或探訪流浪貓，揭開一段段治愈而又觸動人心的「人貓故事」，店舖老闆及街坊的開心分享，亦見證了香港時代變遷以及「港式人情味」。任聲音導航學埋香港歷史？Gigi 兩度感嘆：非常之難