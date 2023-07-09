他和她的喵店長｜走遍香港老店尋訪貓明星炎明熹呼籲愛護小動物茶餐廳老闆為愛犧牲旅行
向來熱衷製作不同類型節目的 J2（82 台），除了主打食買玩及靚人靚景外，還致力搜羅別具特色及人情味的地道暖心故事，足跡遍布香港、亞洲甚至亞馬遜。明晚（10 日）起、逢周一至五晚 8 點半推出的全新節目《他和她的喵店長》，透過拜訪香港各區老店的貓明星或探訪流浪貓，揭開一段段治愈而又觸動人心的「人貓故事」，店舖老闆及街坊的開心分享，亦見證了香港時代變遷以及「港式人情味」。任聲音導航學埋香港歷史？Gigi 兩度感嘆：非常之難
上環石斟店生招牌「招積仔」曾叫價十萬港元
根據節目，大部分老店店主養貓最初都是為了解決鼠患，隨著年月過去，不少「喵店長」由「工作夥伴」升呢成生命中不能捨割的親人之餘，更成為連繫店主、顧客及街坊們的重要橋樑。以首集亮相的招積仔為例，身為石斛專門店生招牌的牠，每逢周末必令舖頭擠滿膜拜人潮；與店主相處超過 15 載的牠，曾因走失令老闆文哥嚇到掉淚。文哥受訪時坦言曾有 Fans 出價十萬港元企圖買走招積仔，但遭他斷言拒絕：「唔好開價，我一定唔賣。」
琳琳：貓係生命，領養嗰刻要諗住一生一世
強調「人貓情」的《喵店長》亦借助不少「喵店長」親身經歷，帶出愛護小動物的重要信息。後晚（11 日）播出的第二集，無論是花墟 Ken Ken 或是油麻地茶餐廳的湯湯，都因為有人意外撞到牠們後不顧而去，以致一個殘疾、一個身亡；Ken Ken 更由熱愛曬太
陽、晒靚甫的自信貓咪，變成深居簡出的殘障貓咪。該集另一感人位，是油麻地茶餐廳店主琳琳，除了自身已收留了 12 隻、亦致力為其他流浪貓尋找主人；五年前開始還於每天收工後走遍橫街窄巷、擒高擒低餵飼流浪貓；為了照顧流浪貓，更連旅行也不敢去。琳琳受訪時不忘作出愛貓呼籲：「貓係生命，你想領養嗰刻，要諗住不離不棄，畀佢一個屋企。如果你做唔到，唔好為咗一時得意，諗住人有我有，領養前請三思。」