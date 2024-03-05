再見枕邊人｜善美晴天經典對決 張曦雯火辣臺詞 李芷晴性感亮相
由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。
昨晚（4 日）劇情講述朱善美（張曦雯飾）約顧晴天（黃智雯飾）商討輪流照顧志騫（劉宸熙飾）的方案，陷入桃色醜聞的已婚名模 Janey G（李芷晴飾）為向任公關的善美展開報復，利用社團頭目大 Mike 哥手下陳晉久（麥秋成飾）擄走兩女，欲拍善美「閃卡」！另邊廂，善美與晴天被禁錮，為撞跌櫃上的玻璃瓶以作鬆綁之用，兩女不惜扮鬥嘴掩飾撞櫃聲音，鬥嘴過程愈吵愈激烈，內容句句勁有骨，疑幻似真：「嗰個女人你惹返嚟，你死你事，我仲有個仔㗎！」、「你都揼低個仔 7 年啦，依家返嚟做咩呀？」、「咁即係你唔想我返嚟啦！？」、「我想過番原本嘅生活。」、「我都想攞番原本個家庭呀！」、「呢個家庭已經唔係屬於你。」、「係因為你搶走咗嘛！」、「我使搶？係屬於我㗎，依家你先係第三者呀！」
演活「富商殺手」 大讚鄭啟泰係好前輩
李芷晴雖然僅出場不夠三分鐘，即成為整晚焦點，甫出場以低胸西裝造型亮相，擁有好身材的芷晴將驕人優點表露無遺，更大騷白滑修長美腿，難怪在劇中成為「富商殺手」，甚至連社團頭目也成功被收服。芷晴坦言角色造型比想像中性感，拍攝前刻意節食，務求以最佳效果上鏡：「其實我平時係一個好懶做運動嘅人，多數都係靠控制飲食去減肥，之前試過用番薯做主要嘅澱粉質，亦都試過用一個來自台灣嘅西柚餐，每餐都配合半個西柚，盡量減少食澱粉質，食多啲蛋白質同埋菜。不過我覺得最好嘅減肥方法，一定要係持之以恆嘅方法，唔可以逼得自己太緊，有陣時都要畀 cheat day 自己，如果唔係好容易會反彈。」
今晚（5 日）一集李芷晴將與鄭啟泰上演車廂激吻戲，她分享與對方合作的感受，大讚對方是一位親切好前輩：「本身同泰哥合作過幾次，都覺得佢係一個好親切、好好嘅前輩。佢會分享好多佢嘅經歷畀我哋聽，見到我哋新人比較緊張，都會盡量同我哋傾多啲偈，放鬆心情，所以拍攝嘅時候都好順利。」
羅天宇參考麻甩老友學粗魯
另邊廂，金長勝（羅天宇飾）得悉晴天被擄，聯想到是昔日兄弟晉久所為，即找晉
久當面對質，並被對方在胸口打下三拳以作放人條件。硬食三拳的長勝半裸上陣，獲晴天以跌打酒捽心口，天宇在此場口大騷結實胸肌及腹肌，向劇迷大派福利，天宇受訪時笑言：「開鏡前冇收到要騷肌，所以冇刻意操。反而角色上，我搵咗身邊比較粗魯嘅朋友作參考，好多時小動作同語氣，都喺佢哋身上參考返嚟。」另外，天宇在劇中清唱陳奕迅名曲之一的《最佳損友》，牙刷當咪高峰，大展歌喉；值得留意的是，《再見‧枕邊人》片尾曲均由其夥拍吳若希主唱，天宇受訪時透露事前特意找歌唱老師練歌，認真有心。