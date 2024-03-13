再見枕邊人｜張曦雯淚崩演技爆發 憂鬱出浴戲引關注 林凱恩「毀容」演出震撼
由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審的《再見‧枕邊人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛及杜燕歌等。
近日劇情主要圍繞顧晴天（黃智雯飾）採訪的「單身『狗』愛情故事」專題，店主Alton（姚宏遠飾）為了尋找當年不辭而別的舊愛 Christy（林凱恩飾）接手其最愛熱狗店，更以 Christy 最愛的酸椰菜作招牌。昨晚（12 日）晴天在長勝（羅天宇飾）和天狗（麥秋成飾）幫助下成功尋回 Christy，更揭發二人分開背後的淒美真相！Alton 接手熱狗店前是飛機師，平凡的 Christy 原本樂觀地面對及克服與 Alton 之間
的距離，期間卻遭前度以「閃卡」威逼復合，就在決定與前度一刀兩斷之際，Christy遇上交通意外慘被毀容！大受打擊的 Christy，擔心「閃卡」及毁容事件會受到 Alton嫌棄，為怕影響二人美好回憶，情願忍痛悄悄離場……
林凱恩繼在熱播劇《隱形戰隊》飾演被逼為娼的受害者獲讚後，今次在《再見‧枕邊人》中演技再度躍進，多場忍淚戲相當有感染力，加上犧牲色相爛面演出，甚有記憶點。由於大部分時間要佩戴口罩，林凱恩很多時要單靠眼神演繹傷心、不甘、崩潰、驚恐等不同情緒，而每種情緒演出均相當到位。對此林凱恩感謝監製給予演出機會，並坦言是次角色由妝容到心理起伏變化均相當大：「佢本身有一段好夢幻、好開心嘅愛情，但去到最後要悲慘同飲恨咁離場……雖然之前都演過較慘嘅角色，但今次喺愛情方面再慘啲，佢係一個皮肉既受傷、又要放棄自己愛人嘅悲慘角色。」化爛面特技妝致敏感 唔敢笑唔敢食怕整花妝容
今次的特技妝容對林凱恩來說亦是新鮮初體驗，不但化足一小時，就連卸妝也需要半小時，林凱恩笑言有一邊化妝一邊瞌眼瞓：「化妝後唔可以笑，唔可以食嘢，因為太大動作兩邊會裂開。同埋都會好痕，化完有少少敏感，但對我嚟講係一個好新鮮嘅體驗。」爛面妝的像真程度不但嚇親林凱恩本尊，就連導演也不敢拍得太近：「佢驚出唔到街！」林凱恩表示現實中從未經歷過如此淒美的愛情故事，但自己跟Christy 一樣不會勉強幸福，必要時也會選擇得體離場，認為女生應愛錫自己：「所以希望借呢個角色畀多啲女仔知道，就算變成點，有自信最重要。」
張曦雯自認喊包多愁善感
另邊廂善美 Rachel（張曦雯飾）爸爸朱賢達（杜燕歌飾）因腳痛懷疑患上骨癌，為免女兒擔心，賢達只將消息告訴萬森（馬德鐘飾），可惜最終還是遭善美識穿…檢查結果出爐後雖證實是虛驚一場，但善美自知對老爸一直以來疏忽感到相當自責，最終崩潰爆喊。
五種情緒三大層次
該場約 3 分鐘的情緒戲，張曦雯先後展現了憂慮、釋懷、無力、自責、淒涼五種不同情緒，就連喊戲都有三個層次！在接到醫務所電話一刻，張曦雯滿眼是擔憂的淚水，之後對鏡掃冧東西發自己脾氣場口，張曦雯的眼淚帶有怒氣，最後在浴室及睡房的自責爆喊戲，張曦雯淒涼的淚水更是流個不停，煞是動容，加上 11 秒憂鬱出浴大騷白滑香肩場口，相當吸睛，難怪獲讚演技大有進步。張曦雯受訪時自認是多愁善感及眼淺的人，並坦言若有對手及對白帶動，情緒會來得更自然。張曦雯又解釋指第三場在馬德鐘面前的落淚戲之所以如此「澎湃」，是因為多了一份偽裝：「因為係喊畀馬神睇，專登喊得淒涼啲，要佢覺得我慘，呢個係朱善美其中一個武器，適當時候 show 軟弱一面，等萬森呵番佢。」為盡快擊退情敵晴天，善美昨晚「心機」行動升級，竟裝作不小心向心聲員工洩漏婚訊，藉此向晴天宣示主權，其間展現的「勝利笑容」更是「戲」勢十足。